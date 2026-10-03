Panaire i artit i Atlantas në edicionin më të madh: 83 ekspozues dhe shitje të forta natën e hapjes
Edicioni më i madh në historinë e panairit hapi dyert të enjten në Pullman Yards, me 83 ekspozues dhe një natë hapjeje me shitje të gjalla, siç raporton The Art Newspaper.
Panaire i artit i Atlantas hapi dyert të enjten, më 1 tetor, në Pullman Yards, duke shënuar edicionin më të madh në historinë e tij me 83 ekspozues. Ngjarja, e cila vijon deri më 4 tetor, ka sjellë në qytetin e Xhorxhias një përzierje talenti lokal dhe emrash ndërkombëtarë, siç raporton The Art Newspaper përmes USA Art News.
Oferta përfshin një gamë të gjerë: nga feta agati me media të përziera të artistes dhe dizajneres nga Atlanta Amy Rader dhe puzzlet e pikturuara të Jeffrey Wilcox Paclipan, te ikonat pop-kulture të punuara me shirita filmi nga artisti Michael Kalish. Seksioni i projekteve publike përmban shtatë instalime të mëdha, mes tyre një vepër e artistit nga Nju Jorku Rafael Domenech, ndërsa galeria Art of Contemporary Africa nga San Francisko prezantoi një kanavacë dhe dy enë të artistes jugafrikane Esther Mahlangu.
Shitjet e natës së hapjes treguan një treg të gjallë. Tregtari Scott Zieher shiti tre vepra te blerës privatë: një libër të gërmuar të James Allen për 2.800 dollarë, një fotografi të Caroline Allison për 8.000 dollarë dhe një vizatim të Anthony Miler për 800 dollarë. Claire Oliver Gallery nga Harlem shiti brenda një ore nga hapja një skulpturë të lartë të artistit nga Majami Carlos Betancourt për 20.000 dollarë, ndërsa galeria Luca Fine Art nga Atlanta shiti një portret të madh me flutura të artistit francez Lis Sam për 30.000 dollarë.
Drejtori artistik i Art Market Productions (AMP), Nato Thompson, vuri në dukje frymën optimiste të këtij viti. «Njerëzit janë goxha të dëshpëruar… mendoj se emocionalisht duan diçka tjetër», u shpreh ai, duke iu referuar stileve të gjalla me theks pop të panairit. Themeluesja e galerisë Whitespace, Susan Bridges, e cilësoi këtë si edicionin më të mirë: «Ky është ndoshta viti më i mirë. Është pak më i kuruar.»
Atlanta, qyteti i vetëm me një panair të tillë arti, ka njohur rritje të ndjeshme të skenës së vet artistike që nga pandemia. Këtë vit morën pjesë galeri nga Charlotte, Los Angeles dhe Kingston i Xhamajkës, si dhe pesë galeri nga Wisconsin, megjithëse galeritë e Atlantas vazhdojnë të dominojnë. Edicioni i këtij viti mbetet hapur për publikun deri të dielën, më 4 tetor.
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