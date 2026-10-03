Tomás Saraceno hap «Ancestral Futures» në Haus der Kunst të Mynihut: dy dekada art ekologjik
Solo-ekspozita e artistit argjentinas sjell në Mynih mbi 20 vjet projekte ekologjike e bashkëpunuese — nga merimangat që tjerrin rrjetat brenda muzeut te shpellat immersive nga qeset plastike dhe bashkëpunimi me komunitetet indigjene të Atacama-së.
Haus der Kunst në Mynih ka hapur ekspozitën e madhe solo të artistit Tomás Saraceno, të titulluar «Ancestral Futures». Prezantimi përfshin më shumë se dy dekada projekte ekologjike dhe bashkëpunuese të artistit argjentinas me bazë në Berlin, të njohur për përzierjen e artit, arkitekturës dhe shkencës — siç njofton Colossal.
Në qendër të ekspozitës qëndrojnë merimangat dhe rrjetat e tyre — metaforë dhe mjet konkret për rrjetet që mbështesin jetën. Instalacionet interaktive ftojnë vizitorët të zvarriten nëpër struktura gjigante, ndërsa seria dhjetëvjeçare «Webs of At-tent(s)ion» vendos disa lloje merimangash brenda muzeut, ku ato tjerrin strukturat e tyre ngjitëse në kuti të veçanta. Rikthimi i vazhdueshëm te rrjeta, shkruan Colossal, është kujtesë se të gjithë jemi të lidhur me njëri-tjetrin dhe se proceset e natyrës janë ciklike.
Saraceno i ka përshtatur për muzeun edhe balonat e tij të njohur diellorë: një shpellë immersive e ndërtuar nga qese plastike të mbledhura nga qytetarët fryhet me ndihmën e vetë vizitorëve, të cilët pedalohen biçikleta stacionare për të gjeneruar energjinë e nevojshme. Brenda saj, vizitorët mbështillen nga një mozaik shumëngjyrësh markash dhe mbetjesh — dëshmi e kulturës së disponueshmërisë dhe konsumizmit njerëzor.
Pjesët ndoshta më mbresëlënëse të ekspozitës lindën nga bashkëpunimi me komunitetet indigjene të Atacama-s së Kuqe, në basenin e Salinas Grandes në Argjentinën veriperëndimore. Njëmbëdhjetë endëse u dhanë huaz batanijet e tyre të punuara me dorë, të prezantuara së bashku si një hapësirë e butë për çlodhje, ndërsa galeritë pasuese janë mbushur me rërë, ujë dhe kripë. Disa vepra i referohen projektit «The Sanctuary of Water», të cilin artisti dhe populli i Salinas Grandes e zhvillojnë së bashku — në solidaritet me rezistencën e komuniteteve kundër minierave të litiumit në një nga rajonet më të pasura të botës me litium. Lufta e tyre, thekson muzeu, vë në pah trashëgiminë e vazhdueshme të shfrytëzimit kolonial: ndërsa korporatat ndërkombëtare përfitojnë nga burime si litiumi — thelbësor për teknologji si makinat elektrike — kostot mjedisore dhe sociale i bartin komunitetet lokale.
Ekspozita «Ancestral Futures» do të qëndrojë e hapur në Haus der Kunst deri më 7 shkurt.
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