J.A. Bayona drejt rikthimit te “Jurassic World”: në krye të listës së Universal për vazhdimin e “Rebirth”
Regjisori spanjoll, i cili solli "Jurassic World: Fallen Kingdom" më 2018, është pretendenti kryesor për të zëvendësuar Gareth Edwards në drejtimin e filmit pasardhës të "Jurassic World: Rebirth".
J.A. Bayona, regjisori i “Jurassic World: Fallen Kingdom” (2018), është kandidati kryesor i Universal Pictures për të drejtuar vazhdimin e “Jurassic World: Rebirth”, siç raporton gazetari i The Hollywood Reporter Borys Kit më 2 tetor 2026. Lajmi është konfirmuar edhe nga gazetari Jeff Sneider përmes buletinit të tij, The InSneider.
Nevoja për një regjisor të ri lindi pasi Gareth Edwards u tërhoq nga projekti për shkak të dallimeve krijuese; Universal ka bërë të ditur se ai nuk do të rikthehet për vazhdimin. Para se të kthehej te Bayona, studioja kishte shqyrtuar edhe Lee Isaac Chung, regjisorin e “Twisters”.
Skenarin e filmit të ri e ka shkruar David Koepp — autori i skenarit të “Jurassic World: Rebirth” dhe i “Jurassic Park”-ut origjinal — ndërsa Scarlett Johansson, Jonathan Bailey dhe Mahershala Ali priten të rikthehen në rolet e tyre, me Steven Spielberg dhe Frank Marshall si producentë.
“Fallen Kingdom” i Bayona-s grumbulloi mbi 1.3 miliardë dollarë në arkat botërore në vitin 2018, ndërsa “Rebirth” arriti në 869 milionë dollarë. Universal ende nuk e ka shpallur zyrtarisht emërimin e Bayona-s dhe data e publikimit të filmit nuk është konfirmuar ende.
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