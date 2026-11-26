Andrew Scott shkëlqen në kadife Vivienne Westwood në shfaqjen e “Elsinore” në Nju Jork
Kostumi blu mesnate me vija argjendi dhe temina, bluza e bardhë në vend të këmishës dhe çizmet Jimmy Choo në Muzeun e Artit Modern
Aktori irlandez Andrew Scott u shfaq në formën e tij më flamboyante në shfaqjen e filmit “Elsinore” në Nju Jork, siç njofton Red Carpet Fashion Awards. Për mbrëmjen në Muzeun e Artit Modern (MoMA), ai zgjodhi një kostum prej kadifeje blu mesnate nga Vivienne Westwood, me vija argjendi të ndërprera nga temina që i japin rrobaqepësisë tradicionale një shkëlqim glamuroz rock ‘n’ roll.
Pasuria e kadifesë dhe shpërndarja e parregullt e teminave i largojnë vijat shumë larg lidhjeve të tyre korporative, duke e kthyer kostumin në një zgjedhje të guximshme për tapetin e kuq.
Në vend të këmishës, Scott veshi një bluzë të thjeshtë të bardhë, e cila e mbajti stilimin të relaksuar dhe shërbeu si kanavacë për gjerdanët e tij të shtresëzuar. Pamjen e plotësuan çizmet Jimmy Choo Wilder me detaje metalike, ndërsa stilimi ishte i Warren Alfie Baker.
Pamja bie në kontrast me veshjen e zezë që ai zgjodhi për Governors Awards, një ngjarje e Akademisë, duke treguar edhe një herë prirjen e tij për zgjedhje të guximshme në tapetin e kuq.
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