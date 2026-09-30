Sotheby’s Londër arrin 26.2 milionë dollarë dhe vendos nëntë rekorde për artin e Azisë Jugore
Shtëpia e ankandeve Sotheby’s shënoi një sukses të jashtëzakonshëm në Londër: shitja e saj dyvjeçare «Modern & Contemporary South Asian Art», e mbajtur më 29 shtator 2026, solli një total prej 26.2 milionë dollarësh dhe vendosi nëntë rekorde ankandi për artin e Azisë Jugore, siç njofton USA Art News.
Me 73 lote në katalog, shitja u udhëhoq nga kryevepra «Mithuna Crimson» e M.F. Husain-it — një vepër e gjallë që kishte qenë pjesë e koleksionit të Chester dhe Davida Herwitz-it dhe u përfshi në prezantimin e parë ndërkombëtar institucional të artistit në Muzeun e Artit Worcester në vitin 1974, sipas faqes zyrtare të shitjes të Sotheby’s. Loti me vlerësimin më të lartë para ankandit ishte piktura monumentale «Old Men Playing Chess» e Bhupen Khakhar-it (676,400–947,000 dollarë), vepër e ardhur nga trashëgimia e artistit dhe e ekspozuar në ekspozitën e tij të vitit 1972 «Truth is Beauty and Beauty is God» në Galerinë Chemould të Bombeit.
Ankandi i kushtoi vëmendje të veçantë shkollës së Barodës, me Khakhar-in në krye, të shoqëruar nga vepra të Shanti Dave-së, K.G. Subramanyan-it dhe studentëve të tij Vivan Sundaram e Dhruva Mistry. Në katalog figuronin edhe emra të mëdhenj të modernizmit të Azisë Jugore si Francis Newton Souza, Sayed Haider Raza, Vasudeo S. Gaitonde, Zarina, Zahoor ul Akhlaq dhe Rabindranath Tagore.
Rezultati i Londrës vjen pas një sezoni të fortë për Sotheby’s në këtë kategori: në mars 2026, shitja e Nju Jorkut u mbyll me 22.1 milionë dollarë dhe dymbëdhjetë rekorde artistësh — duke konfirmuar kërkesën ndërkombëtare në rritje për artin modern dhe bashkëkohor të Azisë Jugore.
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