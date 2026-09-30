Arkat e Broadway-t ranë 11% në 24.09 milionë dollarë: «Hamilton» mbetet në krye
Vetëm katër nga 26 shfaqjet rritën audiencën në javën që u mbyll më 27 shtator; «Harry Potter and the Cursed Child» dhe «Chicago» dyfishuan arkën krahasuar me një vit më parë.
Broadway mbylli javën që mbaroi më 27 shtator 2026 me 209,194 bileta të shitura dhe një arkë totale prej 24,093,388 dollarësh — rënie 11% krahasuar me javën e mëparshme dhe 21.7% krahasuar me të njëjtën javë të vitit 2025, sipas të dhënave javore të publikuara nga BroadwayWorld, të bazuara në shifrat zyrtare të The Broadway League. Çmimi mesatar i biletës ishte 115.17 dollarë.
Në krye të tabelës mbetet «Hamilton», me 2,608,571 dollarë të grumbulluara në javë, i ndjekur nga «The Lion King» (1.70 milionë), «Harry Potter and the Cursed Child» (1.57 milionë), «MJ» (1.54 milionë) dhe «Oh, Mary!» (1.46 milionë). Vetëm katër shfaqje rritën audiencën e tyre gjatë javës: «Harry Potter and the Cursed Child» me 3.8%, «The Lost Boys» me 1%, «Hamilton» me 0.5% dhe «Oh, Mary!» me 0.2%.
Rëniet më të ndjeshme të audiencës u regjistruan te «Six: The Musical» (-26%), «Two Strangers (Carry a Cake Across New York)» (-21.6%), «The Outsiders» (-17.3%), «The Rocky Horror Show» (-15.6%) dhe «Stranger Things: The First Shadow» (-15.6%), ndërsa «Wicked» dhe «The Great Gatsby» humbën nga 13.3%.
Krahasimi me vitin e kaluar tregon fitues të qartë: «Harry Potter and the Cursed Child» dyfishoi arkën me rritje 96.1%, «Chicago» u rrit 95.3%, «MJ» 32.8%, «Oh, Mary!» 9.8% dhe «Operation Mincemeat» 8%.
Kapaciteti i përgjithshëm i Broadway-t u mbush në masën 87.3% këtë javë, nga 209,194 vende të shitura nga 239,634 të disponueshme, ndërsa «Hamilton» shiti praktikisht mbi 101% të kapacitetit të sallës.
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