🌤️
Tiranë 15°C · Kryesisht kthjellët 30 Shtator 2026
S&P 500 7,671 ▼0.17%
DOW 51,350 ▼0.26%
NASDAQ 26,798 ▼0.09%
NAFTA 89.69 ▲0.35%
ARI 4,202 ▲0.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089 EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089
₿ CRYPTO
BTC $83,446 ▲ +0.54% ETH $2,673 ▲ +0.26% XRP $1.4982 ▲ +1.57% SOL $119.5000 ▲ +2.09%
S&P 500 7,671 ▼0.17 % DOW 51,350 ▼0.26 % NASDAQ 26,798 ▼0.09 % NAFTA 89.69 ▲0.35 % ARI 4,202 ▲0.54 % S&P 500 7,671 ▼0.17 % DOW 51,350 ▼0.26 % NASDAQ 26,798 ▼0.09 % NAFTA 89.69 ▲0.35 % ARI 4,202 ▲0.54 %
EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089 EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089
30 Sht 2026
Breaking
Pene alla vodka — makaronat kremoze italiane me salcë domatesh, hudhër dhe pana Premiera e «Verity» në Nju Jork: Anne Hathaway dhe Dakota Johnson shkëlqejnë në tapetin e kuq para daljes së filmit më 2 tetor Sulme ruse me raketa godasin Kievin gjatë natës: ndërprerje energjie në pjesë të kryeqytetit, të paktën një i plagosur Trump refuzon rregullimin federal të inteligjencës artificiale: mbështet vetë-rregullimin e industrisë Forcat e Jemenit kryen 414 sulme precize ndaj pozicioneve Huthi në 24 orë — përshkallëzohet lufta në tokë
Menu
Teater

Arkat e Broadway-t ranë 11% në 24.09 milionë dollarë: «Hamilton» mbetet në krye

Vetëm katër nga 26 shfaqjet rritën audiencën në javën që u mbyll më 27 shtator; «Harry Potter and the Cursed Child» dhe «Chicago» dyfishuan arkën krahasuar me një vit më parë.

· 2 min lexim

Broadway mbylli javën që mbaroi më 27 shtator 2026 me 209,194 bileta të shitura dhe një arkë totale prej 24,093,388 dollarësh — rënie 11% krahasuar me javën e mëparshme dhe 21.7% krahasuar me të njëjtën javë të vitit 2025, sipas të dhënave javore të publikuara nga BroadwayWorld, të bazuara në shifrat zyrtare të The Broadway League. Çmimi mesatar i biletës ishte 115.17 dollarë.

Në krye të tabelës mbetet «Hamilton», me 2,608,571 dollarë të grumbulluara në javë, i ndjekur nga «The Lion King» (1.70 milionë), «Harry Potter and the Cursed Child» (1.57 milionë), «MJ» (1.54 milionë) dhe «Oh, Mary!» (1.46 milionë). Vetëm katër shfaqje rritën audiencën e tyre gjatë javës: «Harry Potter and the Cursed Child» me 3.8%, «The Lost Boys» me 1%, «Hamilton» me 0.5% dhe «Oh, Mary!» me 0.2%.

Rëniet më të ndjeshme të audiencës u regjistruan te «Six: The Musical» (-26%), «Two Strangers (Carry a Cake Across New York)» (-21.6%), «The Outsiders» (-17.3%), «The Rocky Horror Show» (-15.6%) dhe «Stranger Things: The First Shadow» (-15.6%), ndërsa «Wicked» dhe «The Great Gatsby» humbën nga 13.3%.

Krahasimi me vitin e kaluar tregon fitues të qartë: «Harry Potter and the Cursed Child» dyfishoi arkën me rritje 96.1%, «Chicago» u rrit 95.3%, «MJ» 32.8%, «Oh, Mary!» 9.8% dhe «Operation Mincemeat» 8%.

Kapaciteti i përgjithshëm i Broadway-t u mbush në masën 87.3% këtë javë, nga 209,194 vende të shitura nga 239,634 të disponueshme, ndërsa «Hamilton» shiti praktikisht mbi 101% të kapacitetit të sallës.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu