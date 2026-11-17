Kosova beson në rezultat pozitiv, Nuhiu e Avdyli optimistë para sfidës me Irlandën
Para duelit vendimtar në Dublin, Atdhe Nuhiu dhe Milot Avdyli kanë deklaruar për Klan Kosova se Kosova është plotësisht e përgatitur dhe beson te rezultati pozitiv që i siguron vendin e dytë në grup.
Kosova udhëton në Dublin me një objektiv të qartë: vetëm një pikë i mjafton për të zënë vendin e dytë në fazën e grupeve të Ligës së Kombeve, siç njofton Telegrafi. Para përballjes vendimtare me Irlandën, optimizmi në kampin e Kosovës është i dukshëm, ndërsa deklaratat e dhëna për Klan Kosova e kanë bërë të qartë se ekipi beson te rezultati pozitiv.
Atdhe Nuhiu ka deklaruar se ekipi është tërësisht i përgatitur dhe pret një rezultat pozitiv në Dublin. “Përgatitjet kanë shkuar mirë. Na kanë pritur mjaft mirë, i kemi pasur të gjitha kushtet. Shpresoj se do ta bëjmë një paraqitje pozitive dhe besoj shumë në rezultatin pozitiv”, ka thënë ai për Klan Kosova.
Nuhiu ka folur edhe për rikthimin e mundshëm te skema 3-5-2, duke theksuar se ekipi e njeh mirë këtë formacion. “Dimë të luajmë me këtë formacion sepse e kemi luajtur para disa ndeshjesh. Besojmë se ky do të jetë më i përshtatshmi për këtë kundërshtar”, ka thënë ai. Sipas tij, të gjithë futbollistët janë të përgatitur fizikisht dhe psikikisht, ndërsa stadiumi i mrekullueshëm në Dublin është një motivim shtesë për ta.
Optimist është shprehur edhe Milot Avdyli, i cili ka thënë se do ta presë rastin e tij për minuta në fushë, por është më se i sigurt se Kosova do ta zërë vendin e dytë në grup. “Mendoj se jemi përgatitur mjaft mirë. Kemi zhvilluar dy stërvitje dhe kemi analizuar të dy ndeshjet që ka zhvilluar Irlanda. Jemi të gatshëm për të luajtur për vendin e dytë”, ka deklaruar ai për Klan Kosova.
Avdyli ka përmendur edhe kartonin e kuq që e kishte penalizuar Kosovën më herët, duke theksuar se ekipi dhe stafi kanë folur për këtë dhe do të hyjnë në ndeshje me të njëjtin qëllim: të bëjnë një ndeshje sa më të mirë dhe të luftojnë për njëri-tjetrin.
Përballja mes Irlandës dhe Kosovës në Dublin nis në orën 20:45.
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