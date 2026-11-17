Berisha gati për aleancë me Qorin: Koha e bashkimit para rrezikut, nuk përjashtoj askënd
Kreu i PD-së thotë se është gati të bashkohet me këdo që kërkon largimin e kryeministrit Edi Rama, ndërsa zgjedhjet lokale janë vetëm pak muaj larg.
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka deklaruar se është gati për një aleancë me Arlind Qorin e Lëvizjes Bashkë, siç njofton Shqiptarja.com, si dhe me këdo tjetër që kërkon largimin nga pushteti të kryeministrit Edi Rama. Deklarata vjen ndërsa zgjedhjet lokale janë vetëm pak muaj larg, kurse Qori vetë e ka refuzuar një bashkim të tillë.
Sipas Berishës, mesazhi më i madh i protestës së fundit ishte bashkimi i të gjithëve, përtej partive: demokratë, socialistë dhe njerëz pa parti u bashkuan kundër regjimit.
Ai u bëri thirrje të gjithë atyre që e konsiderojnë “narkoregjimin” të keqen më të madhe të kombit, të ngrihen dhe të mos kenë frikë se do të humbasin vota duke iu afruar Partisë Demokratike. Edhe nëse humbasin vota, tha ai, duhet ta pranojnë këtë në emër të interesit kombëtar.
I pyetur nëse do të bashkohej edhe me Qorin, Berisha u përgjigj po, me të gjithë — ai nuk përjashton askënd. Ai sqaroi se nuk i kërkon Qorit të ndryshojë platformën e tij politike apo qëndrimin e tij kundër PD-së, por vetëm që së pari të largohet “kjo e keqe”.
Sipas tij, koha tani është e bashkimit para rrezikut, dhe askush nuk duhet të përjashtohet nga kjo përpjekje e përbashkët.
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