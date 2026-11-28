JoJo Siwa dhe Chris Hughes ndahen pas një viti e gjysmë së bashku
Pas një viti e gjysmë së bashku, JoJo Siwa dhe Chris Hughes i kanë dhënë fund lidhjes — vetëm pak ditë pasi flisnin publikisht për martesë dhe fëmijë.
JoJo Siwa dhe Chris Hughes janë ndarë pas një viti e gjysmë së bashku, siç njofton People. Lajmi vjen si një surprizë për fansat, pasi çifti prej kohësh fliste hapur për një të ardhme të përbashkët — dhe vetëm pak ditë më parë diskutonte publikisht për martesë dhe fëmijë.
Një mik i ngushtë i Siwa-s i tha ekskluzivisht People se këngëtarja 23-vjeçare është “vërtet e lënduar”. “Ajo e donte dhe dha gjithçka që kishte për ta bërë lidhjen të funksiononte”, tha burimi, duke shtuar se Siwa kuptoi se meritonte të ndihej po aq e dashur dhe e mbështetur sa donte që të ndihej edhe Hughes. “Të largohesh nuk ishte e lehtë, dhe kjo nuk do të thotë se ajo nuk kujdeset më për të. Ajo thjesht e dinte se duhej të zgjidhte veten. Sinqerisht i uron atij çdo të mirë.”
Siwa dhe Hughes, 33 vjeç, u njohën gjatë xhirimeve të “Celebrity Big Brother U.K.” në prill të vitit 2025 dhe nisën lidhjen një muaj më vonë. Romancën e konfirmuan në qershor të po atij viti, ndërsa daljen e parë së bashku në tapetin e kuq e bënë në tetor 2025, në Galanë e Yjeve të “Dancers Against Cancer” në Beverly Hills.
Muajt e fundit çifti dukej më i afërt se kurrë: në korrik 2025, Hughes e quajti Siwa-n “dashurinë e jetës sime” dhe mikeshën e tij më të mirë, ndërsa ajo fliste për dëshirën për një dasmë të vërtetë. Për Krishtlindje, ai i dhuroi asaj një unazë “love” të Cartier-it, dhe deri këtë vjeshtë ata flisnin për një propozim të mundshëm. Vetëm pak ditë para ndarjes, në podkastin “The Viall Files”, të dy diskutuan për martesën dhe për fëmijët — një bisedë që sot tingëllon si një lamtumirë e papritur.
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