Agrinio: tetë të akuzuarit për shfrytëzimin seksual të 15-vjeçares dalin nesër para hetuesit
Mes të akuzuarve janë edhe prindërit e së miturës dhe gjashtë burra të tjerë; në qendër të hetimit janë edhe veprimet e shërbimeve kompetente pas raportimeve të viteve 2020 dhe 2024
Tetë të akuzuarit për çështjen e shfrytëzimit seksual të 15-vjeçares në Agrinio pritet të kalojnë nesër, të dielën 29 nëntor, pragun e hetuesit, siç njofton gazeta greke Efsyn.
Mes tyre janë prindërit e së miturës dhe gjashtë burra të tjerë, ndërsa në qendër të hetimit ndodhen edhe veprimet e shërbimeve kompetente pas raportimeve të para që kishin mbërritur te autoritetet që nga viti 2020.
Sipas informacioneve të ERT-së, punonjës të shërbimit social të bashkisë kishin vizituar atë vit shtëpinë ku banonte e mitura, pas njoftimit të autoriteteve nga organizata “Buzëqeshja e Fëmijës”. Gjatë vizitës, megjithatë, nuk ishin konstatuar shenja që të shkaktonin shqetësim.
Katër vjet më vonë, në vitin 2024, u paraqit një raportim i ri te shërbimet kompetente, këtë herë për abuzim seksual të vajzës, e cila atëherë ishte 13 vjeçe. Nga ana e saj, Policia deklaron se në të kaluarën nuk kishte marrë urdhër prokurorie për këtë çështje.
Sipas të dhënave të deritanishme të hetimit, e mitura dyshohet se i nënshtrohej abuzimit seksual që nga mosha 11-vjeçare. Nëna e saj dyshohet se rregullonte takimet e saj me burra më të mëdhenj në moshë, duke marrë si shpërblim shuma parash, të cilat, sipas të njëjtave informacione, ishin të destinuara për blerjen e kanabisit.
Babai i 15-vjeçares, nëpërmjet avokatit të tij, deklaron se nuk dinte asgjë për ato që denoncohen. Megjithatë, ai kishte shqetësuar edhe në të kaluarën autoritetet për episode dhune në familje në dëm të bashkëshortes së tij. Për ato çështje ishte burgosur në vitin 2020, ndërsa në vitin 2025 ishte paraqitur një denoncim i ri kundër tij.
Në kuadër të hetimit, e mitura u ekzaminua nga mjeku ligjor. Sipas informacioneve, nuk rezultuan gjetje që të dokumentojnë përdhunim, por u konstatuan dëmtime trupore të llojeve të tjera.
Rol të rëndësishëm në zbulimin e çështjes pati një fqinj 47-vjeçar dhe bashkëshortja e tij, të cilët ishin kujdesur për vajzën, duke i ofruar ndër të tjera edhe ushqim, pasi ajo paraqiste shenja kequshqyerjeje. 15-vjeçarja ndjeu besim te çifti dhe u rrëfeu atyre ato që dyshohet se kishte përjetuar vitet e mëparshme. 47-vjeçari e nxiti atë t’u drejtohej autoriteteve kompetente.
Më 21 nëntor u bë komunikimi me Linjën Kombëtare për Fëmijët SOS 1056 të organizatës “Buzëqeshja e Fëmijës”. Të nesërmen, më 22 nëntor, e mitura shkoi në komisariat dhe, me ndihmën e një psikologu, dëshmoi ato që dyshohet se kishte pësuar.
Me urdhër të prokurorit, 15-vjeçarja u largua nga mjedisi familjar dhe ndodhet nën kujdestari mbrojtëse në Klinikën Pediatrike të Spitalit të Agrinios, duke marrë mbështetje edhe nga punonjës të “Buzëqeshjes së Fëmijës”.
Në ngarkim të tetë të arrestuarve është formuar dosje penale për vepra që përfshijnë, sipas rastit, dhunë në familje, ndërmjetësim në prostitucion, veprime të turpshme në dëm të të miturit dhe shkelje të legjislacionit për drogat. Hetimet policore vazhdojnë, me qëllim sqarimin e të gjitha rrethanave dhe verifikimin nëse janë përfshirë edhe persona të tjerë.
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