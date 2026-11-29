Mësuesit në Greqi pyesin: a do të na lini të bëjmë mësim?
Platformat, procesverbalet, raportet dhe planet e veprimit u marrin çdo ditë mësuesve kohë nga përgatitja e mësimit dhe nga komunikimi me nxënësit, ndërsa orët e mësimit mbeten të njëjta në program
Platformat, procesverbalet, raportet dhe planet e veprimit kërkojnë çdo ditë kohë nga përgatitja e mësimit dhe nga komunikimi me nxënësit. Orët e mësimit mund të mbeten të njëjta në program, por rreth tyre ngushtohet koha që i nevojitet mësuesit për ta bërë mirë punën e tij, shkruan gazeta greke Efsyn në një analizë për barrën administrative në shkollat greke.
Në fund të orës, një nxënës mbetet për pak te dera. Pret të dalin shokët e klasës për t’i thënë mësuesit se prej ditësh e ka të vështirë të ndjekë mësimin. Mësuesi ka vonuar tashmë për klasën tjetër dhe në pushim duhet të përfundojë të dhënat e një ekskursioni. Biseda shtyhet për më vonë. Kjo shtyrje e vogël, që humbet lehtë brenda ditës shkollore, tregon çfarë vihet në rrezik kur çdo hapësirë mes mësimeve mbushet me punë të mbetura pezull.
Mësimi fillon shumë përpara se të hapet dera e klasës. Fillon kur mësuesi rilexon përgjigjet e nxënësve të tij dhe vëren se mjaft prej tyre bënë të njëjtin gabim, kur kërkon një shembull që do ta ndihmojë atë klasë konkrete, ose kur përgatit një ushtrim të ndryshëm për fëmijën që e ka të vështirë të fillojë vetë. I nevojitet gjithashtu kohë të diskutojë me një koleg që jep mësim në të njëjtën klasë dhe ndoshta ka vënë re diçka që i ka shpëtuar.
Ky kohë përgatitjeje është e lehtë të konsiderohet e disponueshme për çdo gjë urgjente. Një mesazh zyrtar kërkon përgjigje, një procesverbal duhet dorëzuar, një aktivitet ka afat regjistrimi. Secila prej këtyre detyrimeve mund të zërë pak minuta. Por kur pasojnë njëra-tjetrën, përgatitja zhvendoset pas orarit të shkollës, shpesh në shtëpi, bashkë me korrigjimet dhe planifikimin e ditës së nesërme. Kështu, në kohën kur shkolla kërkon gjithnjë e më shumë mësim të diferencuar, koha për ta planifikuar atë mësim bëhet gjithnjë e më e vështirë për t’u gjetur.
Regjistrimi mund të jetë i dobishëm: një procesverbal mund të sigurojë që një vendim i këshillit të mësuesve do të zbatohet, dhe regjistrimi i një episodi bullizmi mund ta ndihmojë shkollën të ndjekë ecurinë e tij dhe të mbrojë një fëmijë. Dobia e një procedure gjykohet nga ajo që lejon të bëhet më pas. Kur të njëjtat të dhëna kërkohen në formular letre, në platformë dhe në raport të veçantë, mësuesi kthehet në të njëjtën punë pa ndonjë përfitim përkatës për shkollën.
Digjitalizimi mund ta lehtësojë këtë barrë, nëse një informacion regjistrohet një herë dhe është i disponueshëm për ata që u nevojitet. Por kur çdo platformë e re shtohet mbi procedurat e mëparshme, shkolla fiton një afat tjetër dhe mësuesi një ekran tjetër për të kontrolluar. Kostoja duket të nesërmen, kur fleta e punës që kishte nevojë për përshtatje ndahet ashtu siç ishte, sepse ora e parashikuar për atë punë u shpenzua gjetkë.
Mësuesi ka nevojë të dëgjojë fëmijët, të merret vesh me drejtimin dhe të komunikojë me familjet. Komunikimi me prindërit dhe mbështetja e nxënësve janë pjesë e jetës shkollore, por kërkojnë kohë bashkëpunimi dhe, në rastet e vështira, ndihmën e specialistëve. Kur menaxhimi i një episodi serioz varet nga fakti nëse mësuesi do të arrijë të bëjë dy telefonata gjatë pushimit, kujdesi mbetet i copëzuar dhe barra bie mbi njeriun që ndodhej aty.
Mbështetja sekretariale, thjeshtimi i regjistrimeve dhe kontrolli i kohës që kërkon çdo detyrim i ri administrativ janë mënyra konkrete që shkolla të rimarrë kohë. Vlera e tyre duket në ato që mësuesi mund të bëjë me këtë kohë: të përgatisë më mirë orën tjetër, të diskutojë me një koleg për një fëmijë që ka vështirësi, ose të japë reagim thelbësor atje ku një notë e lë nxënësin me të njëjtën pikëpyetje.
Dhe kur një fëmijë mbetet te dera pas ziles, mësuesi të mund të ulet pranë tij dhe ta dëgjojë. Në një shkollë që e merr seriozisht mësimdhënien, edhe ato pak minuta janë kohë pune pedagogjike.
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