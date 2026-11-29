Rusia godet një depo gruri në rajonin e Odesës në Ditën e Përkujtimit të Holodomorit
Më 28 nëntor, Rusia goditi një objekt magazinimi gruri në rajonin e Odesës, duke dëmtuar çatinë e depos dhe duke shkatërruar një pjesë të konsiderueshme të grurit të ruajtur aty, siç njofton Kyiv Independent, duke cituar guvernatorin Oleh Kiper. Nuk pati viktima, ndërsa po punohet për riparimin e objektit.
Guvernatori e quajti sulmin “cinik”, pasi ai ndodhi në Ditën e Përkujtimit të Viktimave të Holodomorit, kur ukrainasit nderojnë miliona të vrarët nga uria e detyruar e regjimit sovjetik në vitet 1932–1933. Sipas shifrave zyrtare ukrainase, rreth 4 milionë njerëz humbën jetën nga uria; në këtë ditë mbahet një minutë heshtje mbarëkombëtare në orën 16:00 dhe ndizen qirinj në shtëpi.
Kiper bëri paralelizmin mes shkatërrimit të sotëm të grurit ukrainas dhe konfiskimit të grurit gjatë Holodomorit.
Gjatë gjithë pushtimit të plotë, Rusia ka goditur vazhdimisht eksportet e grurit dhe infrastrukturën portuale të Ukrainës, duke dëmtuar rëndë rajonin jugor të Odesës dhe duke vënë në rrezik sigurinë globale të ushqimit.
Së fundmi, Rusia ka nisur të godasë edhe industrinë ushqimore të vendit.
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