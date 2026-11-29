Aksident fatal në Selanik: vdes 50-vjeçari pas përplasjes së fortë të makinës me një kamion
Përplasja ndodhi rreth orës 8:15 në rrugën provinciale Stavros–Olimpiada, në zonën Milies; 50-vjeçari u nxor nga zjarrfikësit dhe u dërgua në spitalin Papageorgiou, ku u konstatua vdekja e tij
Një aksident fatal rrugor ndodhi mëngjesin e së shtunës në zonën e Stavrosit të Selanikut, ku një shofer 50-vjeçar humbi jetën pas përplasjes së fortë të makinës së tij me një kamion, siç njofton gazeta greke Efsyn.
Sipas informacioneve të thestival.gr, aksidenti ndodhi rreth orës 8:15 të mëngjesit, në rrugën provinciale Stavros–Olimpiada, në lartësinë e zonës Milies. Në rrethana që po hetohen, makina që drejtonte 50-vjeçari u përplas me kamionin, me pasojë plagosjen e tij për vdekje.
Në vendngjarje nxituan forcat e Zjarrfikëses, të cilat e nxorën shoferin nga mjeti i tij. Më pas ai u transportua me ambulancë në spitalin Papageorgiou, ku u konstatua vdekja e tij.
Për rrethanat dhe shkaqet e sakta të aksidentit pritet të zhvillohet hetim nga autoritetet kompetente.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.