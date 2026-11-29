Koropi: vdes i riu në aksident, makina e tij përfundon në arë
Aksidenti ndodhi në orët e para të së shtunës në bulevardin Lavriou, në segmentin Peania–Markopulo, pranë aeroportit; shoferi u nxor pa ndjenja nga zjarrfikësit
Një aksident tragjik rrugor ndodhi në orët e para të së shtunës në Koropi, ku një shofer i ri humbi jetën pasi makina e tij doli nga rruga dhe përfundoi në një arë, siç njofton gazeta greke Efsyn.
Aksidenti ndodhi në bulevardin Lavriou, në segmentin Peania–Markopulo, në Bashkinë e Kropias, pranë aeroportit.
Sipas informacioneve të action24, Peugeot 206 i bardhë po lëvizte në një pikë me kthesa të njëpasnjëshme, kur, në rrethana që po hetohen, shoferi dyshohet se humbi kontrollin e mjetit.
Makina përplasi dhe shkuli barrierat mbrojtëse, përplasi një tabelë të DEI-t dhe përfundoi në arën pranë, të paktën 10 metra larg karrexhatës. Nga të dhënat e deritanishme nuk rezulton përfshirja e ndonjë mjeti tjetër, ndërsa shkaqet e sakta të aksidentit po i shqyrton departamenti hetimor i Policisë Rrugore.
Në vendngjarje operuan gjashtë zjarrfikës me dy mjete, si dhe një ambulancë e EKAB-it. Për nxjerrjen e shoferit të ri u desh përdorimi i mjeteve të shpëtimit, për të hequr derën e makinës dhe për të prerë rripin e sigurimit. Burri u nxor pa ndjenja dhe iu dorëzua shpëtimtarëve të EKAB-it.
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