Ushtria ukrainase mund të porosisë robotë tokësorë amfibë në Brave1 Market
Ushtria ukrainase mund të porosisë tashmë në platformën Brave1 Market një klasë të re kompleksesh robotike tokësore, robotët tokësorë amfibë (NRK-amfibë), siç njofton Ukrinform, duke iu referuar shërbimit të shtypit të Ministrisë së Mbrojtjes të Ukrainës.
Klasteri i inovacionit të mbrojtjes Brave1 ka krijuar një kategori të veçantë për këto sisteme, në të cilën janë paraqitur tashmë tre produktet e para, ndërsa asortimenti do të zgjerohet. Më vonë, njësitë do të mund t’i porosisin ato edhe në kuadër të programit eBaly (e-Points).
Dronët tokësorë amfibë janë robotë logjistikë të përmirësuar: ata ruajnë aftësi të lartë kalimi në tokë dhe brenda pak sekondash kalojnë në lëvizje në ujë, aty ku një dron i zakonshëm tokësor do të duhej të ndalonte. Lumenjtë, kanalet dhe zonat moçalore e ndërlikojnë ose e bllokojnë plotësisht dërgimin e ushqimeve dhe municioneve në pozicione.
Brave1 kishte hapur që në qershor 2026 një drejtim të veçantë grantesh për NRK-të amfibe dhe, me reagime të vazhdueshme nga ushtarakët, zhvilluesit ukrainas po i përshtatin sistemet me realitetet e vijës së frontit.
Teknologjia është provuar tashmë në luftë: ushtarakët e njësisë Alter Ego të Brigadës së 93-të të Mekanizuar të Veçantë kryen së fundmi misionin e parë luftarak në histori me një robot amfib, i cili përshkoi një itinerar jashtëzakonisht të vështirë prej më shumë se 40 kilometrash në tokë dhe në ujë dhe dërgoi me sukses ushqime dhe municione në pozicione.
Ministria kujtoi gjithashtu se, deri në mesin e gushtit, komplekset robotike tokësore kishin kryer që nga fillimi i vitit më shumë se 100 mijë detyra në vend të ushtarakëve ukrainas në front.
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