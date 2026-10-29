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Teknologji

Aksionet e Samsung bien mbi 5% pavarësisht fitimit rekord, investitorët zhgënjehen nga plani i kthimit të kapitalit

Kompania konfirmoi kthimin e 90 deri 110 trilionë woneve për aksionarët gjatë vitit 2026, por detajet e planit do të finalizohen vetëm në janar 2027 — dhe tregu reagoi me shitje.

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Aksionet e Samsung Electronics ranë mbi 5% të enjten në bursën e Seulit, ndonëse gjiganti koreano-jugor shënoi tremujorin e katërt radhazi me fitime rekord. Sipas Aju Press, në orën 10:40 me orën lokale aksionet tregtoheshin me 229.500 wone, me një rënie prej 5,17%, sepse investitorët u përqendruan më shumë te zhgënjimi për planin e kthimit të kapitalit sesa te rezultatet historike.

Fitimi operativ tremujor e kaloi për herë të parë pragun e 100 trilionë woneve, duke arritur në 107,44 trilionë wone, ose rreth 74,52 miliardë dollarë, siç njofton Dow Jones Newswires, dhe duke e bërë Samsung-un kompaninë e parë të madhe globale të teknologjisë që e kalon këtë nivel. Sipas Aju Press, të ardhurat arritën në 195,25 trilionë wone, ndërsa fitimi neto u ngjit në 75,14 trilionë wone.

Shitjet nga zhgënjimi u nxitën, sipas analistit Kang Jin-hyuk të Shinhan Securities, nga fakti se planet e kthimit të kapitalit për aksionarët nuk ofruan asnjë surprizë pozitive. Samsung ripotencoi se do të kthejë 90 deri në 110 trilionë wone për aksionarët për vitin 2026, por detajet e planit do të finalizohen vetëm në fillim të vitit 2027, në janar; deri tani janë planifikuar ose përfunduar 35 trilionë wone, përfshirë 30 trilionë wone dividentë, ndërsa pjesa e mbetur arrin deri në 75 trilionë wone.

Kontrasti me rivalen SK Hynix ishte i qartë: vetëm një ditë më parë, ajo kishte njoftuar një plan kthimi për aksionarët prej 75 miliardë dollarësh, së bashku me fitimin e saj rekord, duke i ngritur edhe më shumë pritshmëritë e tregut. Për MS Hwang të Counterpoint Research, reagimi i së enjtes tregon sfidën reale të lëvizjes në një treg aksionesh me pritshmëri të larta, ku investitorët kërkojnë prova konkrete monetizimi nga kompanitë e inteligjencës artificiale.

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