Rrjedhin të dhënat e më shumë se 41 mijë punonjësve të Departamentit të Sigurisë Kombëtare në SHBA
Siç njofton BBC, faqja e rrjedhjeve Distributed Denial of Secrets publikoi të mërkurën të dhënat e më shumë se 41 mijë punonjësve dhe kontraktorëve të Departamentit amerikan të Sigurisë Kombëtare (DHS), në një nga rrjedhjet më të mëdha të të dhënave të personelit federal në muajt e fundit. Sipas raportimit të Reuters, të dhënat përfshijnë edhe hollësi për zyrtarë që punojnë në fusha të ndjeshme si mbikëqyrja dhe inteligjenca njerëzore.
Të dhënat e publikuara përmbajnë emra, numra telefoni dhe adresa emaili të punonjësve të Shërbimit të Imigracionit dhe Doganave (ICE), të Patrullës Kufitare dhe Mbrojtjes së Kufirit (CBP), të Hetimit të Sigurisë Kombëtare (HSI), të Agjencisë për Siguri Kibernetike dhe Infrastrukturë (CISA) dhe agjencive të tjera përbërëse të DHS-së. Sipas Reuters, shumica e agjentëve në rrjedhje — më shumë se 21 mijë — punojnë për CBP-në, ndërsa rreth 6,600 punojnë për ICE-në. Titujt e punës dhe grupet e emaileve tregojnë gjithashtu se cilët agjentë janë caktuar në operacione speciale, mbikëqyrje, forenzikë kompjuterike dhe punë të fshehtë.
Organizata jofitimprurëse e transparencës tha se të dhënat i ka marrë nga një entitet që e quan veten “Department of Peace”. Në deklaratën e përfshirë me të dhënat, ky entitet thotë se punonjësit e DHS-së “kanë informacionin tonë, ndaj është e drejtë që ne të kemi të tyrin” dhe se shpreson që të dhënat “të përdoren për të kufizuar dëmin e mëtejshëm nga DHS-ja”. E njëjta organizatë kishte marrë përsipër në mars edhe hakimin e DHS-së dhe publikimin e dokumenteve për kontratat me furnitorë të jashtëm.
Bashkëthemeluesja e Distributed Denial of Secrets, Emma Best, tha në një deklaratë se haktivisti i njohur si “maia arson crimew” ka ndërtuar një mjet kërkimi për të dhënat, që do t’i lejojë publikut t’i shfletojë ato; sipas saj, mjeti do të “zëvendësojë anonimitetin me llogaridhënie” dhe do të fuqizojë gazetarët, kërkesat për dokumente publike dhe mbikëqyrjen nga Kongresi. Best tha gjithashtu se “Department of Peace” i ka mbledhur të dhënat nga shërbimi i hyrjes Okta që përdor DHS-ja — një pretendim që Reuters thotë se nuk mundi ta vërtetonte menjëherë; Okta iu përgjigj Reuters se “Okta është e sigurt dhe nuk kemi asnjë provë se të dhënat apo sistemet tona janë kompromentuar”.
DHS-ja tha në një deklaratë se është “në dijeni të një shkeljeje të mundshme dhe po punon në mënyrë aktive për ta trajtuar situatën shpejt dhe me efektivitet”, duke shtuar se po punon që punonjësit e saj të mbrohen siç duhet. Sipas Reuters, agjencia verifikoi se mundi të përputhte informacionin personal të gjashtë punonjësve të përmendur në rrjedhje me të dhënat e zyrave të kreditit; tre punonjës të kontaktuar drejtpërdrejt i konfirmuan numrat e tyre të telefonit, dhe njëri tha se ishte hera e parë që dëgjonte për shkeljen. Kjo është rrjedhja e tretë e madhe e të dhënave qeveritare në një muaj: në shtator grupi ShinyHunters pretendoi vjedhjen e një sasie të madhe të dhënash nga FBI-ja, ndërsa javën e kaluar Departamenti i Mbrojtjes u godit me një padi kolektive pas një shkeljeje që ekspozoi të dhënat e miliona ushtarakëve aktualë dhe ish-ushtarakëve.
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