Hegseth largon planifikuesin kryesor të Pentagonit ndërsa Trump peshon sulme të reja ndaj Iranit
Gjeneral-lejtënanti Brett Sylvia u hoq nga posti i drejtorit për strategji, plane dhe politika (J5) i Shtabit të Përbashkët, pa arsye zyrtare dhe pa pasardhës të shpallur, ndërsa forcat amerikane thuhet se janë gati për operacione të reja kundër Iranit brenda 96 orëve nga urdhri i presidentit.
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, ka larguar planifikuesin kryesor ushtarak të Pentagonit, në një kohë kur presidenti Donald Trump po peshon sulme të reja ndaj Iranit, siç njofton CNN duke cituar një burim të njohur me situatën. Gjeneral-lejtënanti i ushtrisë Brett Sylvia, i cili drejtonte drejtorinë për strategji, plane dhe politika — e njohur si J5 — të Shtabit të Përbashkët, po largohet papritur nga posti, konfirmoi një zëdhënës i kryetarit të Shtabit të Përbashkët, gjeneralit Dan Caine.
Asnjë arsye nuk u dha për shkarkimin dhe ende nuk është e qartë se kush do t’i marrë detyrat e Sylvia-s; sipas raportimit të Associated Press, një zyrtar i mbrojtjes tha se nuk ka zëvendësues të menjëhershëm. Të mërkurën në mbrëmje, biografia e Sylvia-s ishte hequr nga faqja e Shtabit të Përbashkët, ndërsa një zëdhënës i tij falënderoi gjeneralin dhe familjen e tij “për 32 vitet e shërbimit të shquar ndaj kombit tonë”.
Drejtoria J5 është hallka që i kthen drejtimet politike në plane ushtarake: ajo propozon strategji, plane dhe rekomandime politikash për kryetarin e Shtabit të Përbashkët dhe koordinon planet me komandantët luftarakë dhe partnerët aleatë. Sylvia, i emëruar në këtë post pas nominimit nga ish-sekretari Lloyd Austin në fund të administratës Biden, kishte komanduar më parë Divizionin e 101-të Ajror deri në maj 2025 dhe kishte shërbyer edhe si zëvendësdrejtor i J5-së. Ai është gjenerali i dytë që largohet nga ky post nën Hegseth-in: paraardhësi i tij, gjeneral-lejtënanti Joseph McGee, u detyrua të dalë në pension tetorin e kaluar, dhe në total më shumë se dy duzina oficerësh të lartë janë larguar ose janë shkarkuar gjatë mandatit të sekretarit aktual.
Largimi vjen në një moment kritik për Pentagonin. Siç ka raportuar CNN, dy zyrtarë amerikanë thanë këtë javë se forcat e SHBA-së në Lindjen e Mesme janë të përgatitura të nisin operacione të reja, potencialisht të mëdha, kundër Iranit “brenda 96 orëve” nga marrja e urdhrit të Trump-it, ndërsa zyrtarë të tjerë vlerësojnë se vendimi ka më shumë gjasa të vijë pas zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit — përpara të cilave Trump ka thënë se nuk do të ketë sulm. Sipas Associated Press, një aeroplanmbajtëse e tretë dhe mijëra trupa shtesë po drejtohen drejt rajonit, ndërsa Uashingtoni u ka kërkuar aleatëve të Gjirit të përgatiten për veprime të reja ushtarake dhe për hakmarrje të mundshme iraniane, megjithëse vendimi përfundimtar i presidentit ende nuk është marrë.
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