DeepSeek dhe Moonshot përdorën rezultatet e GPT-6 Astra të OpenAI për të trajnuar modelet e tyre, raporton The Information
Sipas raportimit të Reuters, dy zhvilluesit kinezë të inteligjencës artificiale u mbështetën gjerësisht në modelin e fuqishëm të OpenAI përmes praktikës së njohur si distilim, ndërsa kompanitë amerikane e denoncojnë si rrugë të shkurtër për kopjimin e aftësive të avancuara.
Zhvilluesit kinezë të inteligjencës artificiale DeepSeek dhe Moonshot AI u mbështetën gjerësisht në rezultatet e modelit të fuqishëm GPT-6 Astra të OpenAI për të trajnuar modelet e tyre më të fundit, raportoi të mërkurën The Information, duke cituar persona me njohuri të drejtpërdrejta për çështjen, siç njofton Reuters.
Praktika njihet si distilim dhe është kthyer në një pikë përplasjeje mes kompanive kryesore të inteligjencës artificiale, në një kohë kur konkurrenca teknologjike mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës po intensifikohet. Kompanitë argumentojnë se distilimi u lejon rivalëve të riprodhojnë aftësi të avancuara më shpejt dhe me kosto më të ulët.
Sipas The Information, nga distilimi i Astra-s përfituan modeli Kimi K3.1 Pro i Moonshot AI, i publikuar javën e kaluar, dhe modeli i përditësuar V4.1-Flash 1017 i DeepSeek, i lançuar më 17 tetor.
Në një postim në blog më 30 shtator, OpenAI tha se kishte lidhur një pjesë thelbësore të një fushate distilimi, që kishte nisur në korrik, me individë të lidhur me Moonshot AI. Kompani si Anthropic, OpenAI dhe Google kanë argumentuar se kjo praktikë u mundëson rivalëve riprodhimin e aftësive më shpejt dhe me kosto më të ulët, ndërsa më herët këtë muaj Anthropic tha se masat e reja për të penguar kopjimin e aftësive të modeleve Claude e kanë ulur me rreth 90 deri në 99 për qind sasinë e të dhënave të mbledhura në të ashtuquajturat sulme distilimi.
OpenAI, DeepSeek dhe Moonshot AI nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave të Reuters për koment.
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