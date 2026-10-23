Alarme emergjente në Abha, Khamis Mushait dhe Najran, Arabia Saudite njofton se rreziku ka kaluar
Mbrojtja Civile saudite lëshoi paralajmërime emergjente në jug të vendit pas valës së sulmeve të Huthi-ve që synoi edhe Riadin, pastaj njoftoi se rreziku kishte kaluar në të tri zonat.
Mbrojtja Civile e Arabisë Saudite lëshoi gjatë natës paralajmërime emergjente për provincën Najran dhe për qytetet Abha e Khamis Mushait në jug të vendit, pastaj njoftoi se rreziku kishte kaluar, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë të luftës.
Sipas përditësimeve të Al Jazeera-s, paralajmërimi për Najranin u lëshua përmes Platformës Kombëtare të Paralajmërimit të Hershëm dhe u hoq vetëm pak minuta më vonë, ndërsa banorët u ftuan të vazhdojnë të ndjekin udhëzimet zyrtare dhe të shmangin grumbullimet apo filmimet pranë zonave të prekura. Më pas, e njëjta radhë njoftimesh u përsërit edhe për Abha-n dhe Khamis Mushait-in, ku autoritetet njoftuan fillimisht alarmin dhe pastaj se rreziku kishte kaluar.
Alarmet në jug erdhën pas një nate tensionesh në kryeqytet: Mbrojtja Civile kishte lëshuar më herët një paralajmërim emergjent edhe për Riadin, koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se mbrojtja ajrore interceptoi dhe shkatërroi një raketë balistike të Huthi-ve të lëshuar drejt kryeqytetit, dhe më pas autoritetet njoftuan se edhe në Riad rreziku kishte kaluar.
Në përditësimet për Najranin, Abha-n dhe Khamis Mushait-in nuk u raportuan viktima apo dëme. Qytetet jugore, pranë kufirit me Jemenin, janë vënë disa herë në alarm javët e fundit, ndërsa Huthi-t e mbështetur nga Irani kanë shtuar sulmet me raketa dhe dronë ndaj Arabisë Saudite.
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