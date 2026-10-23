Rosneft druhet nga dëmet afatgjata të luftës në Ukrainë, raporton Bloomberg
Drejtues të Rosneft kanë shprehur shqetësim se edhe pak muaj të tjerë lufte në Ukrainë mund t’i shkaktojnë biznesit dëme afatgjata, siç njofton Ukrinform, duke cituar raportimin e Bloomberg me burime në dijeni të çështjes.
Sipas raportimit, fitimet e Rosneft po bien dhe borxhi i saj po rritet, ndonëse lufta në Iran pritej t’i sillte kompanisë një burim të papritur të ardhurash. Kompania ka pësuar humbje të konsiderueshme nga fushata ukrainase e goditjeve ndaj infrastrukturës ruse: ajo operon 12 rafineri nafte, rreth një të tretën e kapacitetit total të rafinimit të Rusisë, dhe sipas llogaritjeve të Bloomberg, nga 15 goditjet e konfirmuara me dronë ndaj rafinerive ruse në shtator, pesë kishin në shënjestër objekte të mëdha të Rosneft që furnizonin me karburant Rusinë evropiane, tregun më të madh konsumator të vendit.
Të dhënat e vlerësimeve të dëmeve që pa Bloomberg tregojnë se rafineria e Ryazanit — një nga më të mëdhatë që furnizojnë Moskën dhe rajonet përreth — ka qenë e mbyllur për më shumë se gjysmën e kohës që nga sulmi i parë në maj dhe, kur ka punuar, ka funksionuar ndjeshëm nën kapacitetin e plotë, nën sulme të përsëritura ndërsa Rosneft përpiqej të rivendoste punën. Rafineria e Syzranit ka qenë ose plotësisht jashtë pune, ose nën një të tretën e kapacitetit nominal për pjesën më të madhe të gjashtë muajve të fundit, ndërsa rafineria e Tuapse-s në bregdetin e Detit të Zi është jashtë pune që nga prilli.
Sipas raportimit, Rosneft arriti të rivendoste punën në disa rafineri brenda pak javësh nga goditja, por objektet u sulmuan sërish kur riparimet kishin përfunduar ose po afronin. Zyrtarë të kompanisë thonë se nevoja për të riparuar vazhdimisht pajisjet e dëmtuara po e ndërlikon punën dhe po i çon kostot në nivele që nuk mund të përballohen në afat të gjatë; burime të Bloomberg thonë se disa rafineri po e ngadalësojnë qëllimisht riparimin, duke e shtrirë atë në javë në vend të pak ditësh.
Masat mbrojtëse me kontejnerë transporti, rrjeta dhe kabllo çeliku, sipas planeve të kompanisë që pa Bloomberg, janë treguar joefektive kundër tufave të dronëve. Dëmet janë veçanërisht të vështira për t’u riparuar kur goditjet prekin njësitë komplekse të përpunimit dytësor, si njësitë e krekingut katalitik fluid, reformerët dhe hidrokrekerët, për të cilat pjesët furnizoeshin më parë nga prodhues perëndimorë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.