Departamenti i Shtetit mohon propozimin SHBA–Turqi për çarmatosjen e Hezbollahut
Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit të SHBA-së, Tommy Pigott, ka mohuar ekzistencën e një propozimi të përbashkët SHBA–Turqi për çarmatosjen e Hezbollahut, siç njofton Al Jazeera.
Në një postim në platformën X, Pigott tha se nuk ka as propozime të mbështetura nga SHBA-ja për të “ndryshuar strukturën e politikës libaneze”, siç u përcaktua nga Marrëveshja e Taifit, e cila i dha fund luftës civile 15-vjeçare të Libanit në vitin 1990.
Zëdhënësi riafirmoi angazhimin amerikan ndaj marrëveshjes kuadër trepalëshe, me synimin, siç u shpreh ai, për t’i “dhënë fund njëherë e përgjithmonë ciklit të konfliktit”.
Marrëveshja, e nënshkruar në qershor mes Libanit, Izraelit dhe SHBA-së, synon rivendosjen e sovranitetit libanez, çarmatosjen e Hezbollahut dhe sigurimin e tërheqjes graduale të Izraelit nga Libani.
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