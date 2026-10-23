Studio Museum në Harlem shpall tre artistët e rinj rezidentë për 2026–27: Turiya Adkins, Timothy Yanick Hunter dhe Clifford Prince King
Programi njëvjeçar i rezidencës nis këtë nëntor në ndërtesën e re të muzeut në West 125th Street në Harlem dhe mbyllet me një ekspozitë të përbashkët të tre artistëve.
Studio Museum në Harlem ka shpallur tre artistët e rinj rezidentë për sezonin 2026–27: artisten multidisiplinare Turiya Adkins, artistin dhe kuratorin Timothy Yanick Hunter dhe fotografin e regjisorin Clifford Prince King, siç njofton Hyperallergic në përmbledhjen e tij javore “Art Movements”.
Rezidenca njëvjeçare nis këtë nëntor dhe zgjat deri në tetor 2027. Të tre artistët do të kenë studio individuale në ndërtesën e re të institucionit në West 125th Street, në zemër të Harlemit në Nju Jork.
Programi përfshin gjithashtu trajnim për zhvillim profesional dhe mbështetje materiale, ndërsa në fund të rezidencës puna e tre artistëve do të paraqitet në një ekspozitë të përbashkët në njërën nga galeritë e muzeut. Ndërkohë, ekspozita e grupit më të fundit të artistëve rezidentë është ende e hapur për publikun deri më 3 janar.
Programi “Artist-in-Residence” është zemra historike e Studio Museum: që nga viti 1968, muzeu ka fituar njohje për rolin e tij nxitës në përparimin e punës së artistëve pamorë me prejardhje afrikane dhe afro-latine, dhe brezi i ri i rezidentëve i shtohet kësaj tradite më shumë se gjysmëshekullore.
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