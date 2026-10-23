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Konflikti SHBA - Iran

Emiratet mbyllin plazhet në Umm Al Quwain pas derdhjes së naftës nga një cisternë

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Plazh në Umm Al Quwain, në bregdetin e Emirateve të Bashkuara Arabe

Emiratet e Bashkuara Arabe kanë mbyllur përkohësisht të gjitha plazhet dhe zonat bregdetare në Umm Al Quwain, pasi një derdhje nafte nga një cisternë shkaktoi ndotje detare, siç njofton Al Jazeera.

Në një deklaratë të publikuar në platformën X, Ministria e Ndryshimeve Klimatike dhe Mjedisit tha se sistemet e monitorimit kishin zbuluar derdhjen, e cila kishte shkaktuar edhe erëra të pazakonta të raportuara nga banorët në Sharjah, Ajman dhe Umm Al Quwain. Sipas ministrisë, erërat “nuk përbëjnë rrezik për shëndetin e banorëve”.

Ekipet e specializuara kanë nisur frenimin e derdhjes, rrethimin e zonave të prekura dhe operacionet e pastrimit, në koordinim me autoritetet vendore dhe federale.

Ministria tha se mbylljet bregdetare do të mbeten në fuqi derisa ekipet teknike të përfundojnë vlerësimet dhe të përcaktojnë masat e nevojshme për mbrojtjen e sigurisë publike dhe të mjedisit detar.

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