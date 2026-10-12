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Film

Alejandro Amenábar nderohet me çmimin e karrierës Méliès në Sitges dhe njofton filmin e ri mister

Regjisori spanjoll mori vlerësimin e Federatës Ndërkombëtare Méliès për kontributin në kinemanë fantastike dhe horror, duke zbuluar se projekti i tij i ardhshëm do të jetë një film mister — versioni i restauruar 4K i «Tesis» (1996) kthehet në kinematë spanjolle më 19 nëntor

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Alejandro Amenábar në Festivalin e Malagës 2021

«Regjisori spanjoll Alejandro Amenábar është nderuar me Çmimin e Karrierës Méliès gjatë Festivalit të Filmit në Sitges, të dielën e 11 tetorit, në vlerësim të kontributit të tij në kinemanë fantastike dhe horror, siç njofton Catalan News.

Alejandro Amenábar në Festivalin e Malagës 2021
Alejandro Amenábar gjatë ceremonisë së Festivalit të Malagës në vitin 2021. Foto: Pedro J Pacheco / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

«Çmimi i është dhënë nga Federata Ndërkombëtare Méliès (MIFF), e cila e ka cilësuar Amenábar-in si kineastin që transformoi fantastiko-shkencoren spanjolle dhe ndihmoi në ripërtëritjen dhe ndërkombëtarizimin e kinemasë evropiane. Mònica Garcia, drejtoresha e Fondacionit të Festivalit të Sitges-it, e përshkroi atë si regjisorin që “ndryshoi rregullat e lojës” në fantastiko-shkencoren spanjolle.

«Amenábar shprehu mirënjohjen për festivalin, të cilin e quajti një festim të lindur nga pasioni dhe entuziazmi për kinemanë fantastike dhe horror. Edhe pse nuk ka shfaqur kurrë një film të metrazhit të gjatë në Sitges, ky është nderimi i dytë që merr nga festivali.

«Duke marrë çmimin, regjisori njoftoi edhe projektin e tij të radhës: një film mister, për të cilin tha se e ka të vështirë ta klasifikojë si horror psikologjik apo thriller. “E them me shumë entuziazëm: projekti im i ardhshëm, për të cilin më është e vështirë të them se është horror psikologjik apo thriller, është një film mister”, citohet ai.

«Ngjarja përkoi me 30-vjetorin e filmit të tij debutues, “Tesis” (1996). Në festival u shfaq versioni i ri i restauruar në 4K, me miksazhin origjinal të zërit dhe korrigjimin e shpejtësisë së kuadrove: filmi ishte xhiruar me 25 kuadro në sekondë, prandaj luhej 4% më ngadalë në projektimet standarde; restaurimi kthen ritmin origjinal, duke e shkurtuar kohëzgjatjen me pesë minuta dhe duke e kthyer tingullin te masterët origjinalë, të përshtatur për formatet moderne si Atmos dhe 7.1. Versioni i restauruar kthehet në kinematë spanjolle më 19 nëntor 2026, me shpërndarje nga ConUnPack. Aktori Eduardo Noriega, i cili luajti në “Tesis”, ishte i pranishëm me Amenábar-in në shfaqje.

«Gjatë ceremonisë, Federata Ndërkombëtare Méliès shpalli edhe fituesit e sivjetmë të çmimeve Méliès d’Or: filmi më i mirë evropian është “Feels like home” i regjisorit hungarez Gábor Holtai, ndërsa çmimi për filmin e shkurtër iu dha “La anciana y la eternidad” të Marc Martínez Jordán.»

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