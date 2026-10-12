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Maqedonia e Veriut

U dorëzua çmimi shtetëror “11 Tetori”: Venko Andonovski, Dimitar Pandev, Gjulumser Kasapi dhe Vlado Popovski fitojnë nderimin për vepër jetësore

Çmimi më i lartë shtetëror për vepër jetësore në shkencë, art, ekonomi dhe veprimtari me interes publik u dorëzua sot në Sallën e Kristaltë të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, me rastin e Ditës së Kryengritjes Popullore.

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Çmimi shtetëror “11 Tetori” për vitin 2026 u dorëzua sot në mesditë në Sallën e Kristaltë të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, me rastin e 11 Tetorit — Ditës së Kryengritjes Popullore kundër fashizmit, siç njofton portali “Sakam da kažam” (sdk.mk).

Shkrimtari dhe profesori universitar Venko Andonovski e mori çmimin për vepër jetësore në fushën e kulturës dhe arteve, sipas njoftimit të Bordit për dhënien e çmimit.

Për vepër jetësore në fushën e shkencës dhe arsimit, nderimi i lartë iu dha gjuhëtarit prof. dr. Dimitar Pandev, profesoreshës universitare prof. dr. Gjulumser Kasapi dhe prof. dr. Vlado Popovskit, doktor i shkencave historike, politike dhe juridike, siç raporton edhe 360 stepeni.

Duke folur në emër të të gjithë fituesve, Andonovski u shpreh se “rruga drejt majës i jep kuptim, jo ngjitja në majë”, duke shtuar se edhe njohjet më të larta hapin sfida të reja. Ai përmendi revolucionin, mungesën dhe majën si konceptet që shpjegojnë aspiratën e njeriut drejt suksesit, duke kujtuar se për brezat e vjetër mungesa e bukës dhe e të drejtave ishte motori i luftës së tyre.

Kryetari i Bordit për çmimin shtetëror “11 Tetori”, prof. dr. Svetozar Antoviq, theksoi se rrugët jetësore dhe interesat shkencore e krijuese të fituesve janë të ndryshme, por i lidh besimi se dija, kultura dhe arsimi mund ta çojnë shoqërinë përpara. “Detyra jonë është të ndërtojmë një shtet ku të rinjtë e shohin të ardhmen, ku artistët krijojnë lirisht dhe ku dija e puna e ndershme fitojnë njohje të vërtetë shoqërore”, tha ai. Çmimi “11 Tetori” u dha për herë të parë në vitin 1995.

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