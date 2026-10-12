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Konflikti SHBA - Iran

Ministrat e Jashtëm të Arabisë Saudite dhe Iranit bisedojnë me telefon për de-përshkallëzimin

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Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi.
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi.

Ministri i Jashtëm saudit, princi Faisal bin Farhan Al Saud, ka marrë një telefonatë nga homologu i tij iranian, Abbas Araghchi, gjatë së cilës të dy diskutuan përshkallëzimin e fundit në Lindjen e Mesme dhe përpjekjet për de-përshkallëzim, siç njofton Al Jazeera duke cituar agjencinë shtetërore saudite të lajmeve.

Sipas njoftimit, kjo është hera e parë që raportohet publikisht një kontakt i drejtpërdrejtë mes dy kryediplomatëve që kur Huthi-t e Jemenit, të mbështetur nga Irani, intensifikuan sulmet me raketa dhe dronë ndaj Arabisë Saudite — përfshirë sulmin vdekjeprurës ndaj aeroportit ndërkombëtar të Riadit, ku u vranë 12 persona dhe u plagosën mbi 300.

Ministri i Jashtëm saudit, princi Faisal bin Farhan Al Saud.
Ministri i Jashtëm saudit, princi Faisal bin Farhan Al Saud.

Telefonata vjen në një moment tensionesh të larta: koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite ka kryer qindra sulme ajrore në Jemen ditët e fundit, ndërsa Huthi-t kanë paralajmëruar linjat ajrore dhe udhëtarët të shmangin aeroportet saudite.

Ende nuk ka detaje mbi përmbajtjen konkrete të bisedës apo nëse ajo do të pasohet nga hapa të tjerë diplomatikë, por vetë fakti i kontaktit shihet si një sinjal i mundshëm hapjeje në një konflikt që ka hyrë në muajin e tetë.

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