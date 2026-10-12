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Maqedonia e Veriut

Kallëzim penal ndaj 37-vjeçarit që “fluturonte” me motor në një rrotë në bulevardin “Partizanski odredi”: nuk kishte patentë, videot i postonte në TikTok

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Kundër drejtuesit të motoçikletës që “fluturonte” në bulevardin “Partizanski odredi” në Shkup do të ngrihet kallëzim penal, informon Ministria e Punëve të Brendshme. Siç raporton portali Fokus, pas videos së publikuar më 10 tetor në disa portale dhe media elektronike, në të cilën një person shihet duke drejtuar një motoçikletë “Suzuki” në një rrotë, në mënyrë të pasigurt, pranë kryqëzimit me rrugën “29 Nëntori”, duke rrezikuar veten dhe pjesëmarrësit e tjerë në trafik, policia ndërmori masa për identifikimin e tij.

Departamenti për sigurinë në komunikacionin rrugor pranë SVR Shkup, në bashkëpunim me projektin “Qyteti i Sigurt”, konstatoi se bëhet fjalë për një “Suzuki” me targa të Shkupit, i drejtuar më 3 tetor 2026 në bulevardin e përmendur. Fillimisht u bisedua me pronarin e motoçikletës, pastaj me përdoruesin e saj, i cili tregoi se më 3 tetor motoçikletën e kishte përdorur A.A. (37) nga Shkupi, sipas njoftimit të MPB-së që citon Fokusi.

Përballë oficerëve të policisë, A.A. pranoi se më 3 tetor 2026 e kishte drejtuar motoçikletën “Suzuki” në bulevardin “Partizanski odredi” pa poseduar leje drejtimi, dhe se kishte postuar disa video në profilin e tij në rrjetin TikTok. Portali Provereno raportoi mbrëmjen e së dielës se policia e identifikoi drejtuesin pasi videoja qarkulloi në rrjetet sociale.

Është njoftuar prokurori publik nga Prokuroria Themelore Publike e Shkupit, ndërsa kundër A.A. do të ngrihet kallëzim penal sipas nenit 297-A të Kodit Penal, “drejtim i pakujdesshëm i mjetit motorik”, dhe sipas nenit 298 — “rrezikim i sigurisë së komunikacionit me veprim ose mjet të rrezikshëm”, informoi MPB-ja.

Rasti u bë i njohur pas publikimit të videos në rrjetet sociale, ku motoçiklisti shihet duke kryer figura akrobatike në rrugën më të frekuentuar të kryeqytetit. Policia thekson se drejtimi në një rrotë në trafik të hapur përbën rrezik serioz jo vetëm për drejtuesin, por edhe për këmbësorët dhe shoferët e tjerë.

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