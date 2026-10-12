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Konflikti SHBA - Iran

Senatori amerikan Chris Murphy: lufta po «dalë jashtë kontrollit», akuzon mbulim të dëmeve në bazat amerikane

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Senatori amerikan Chris Murphy
Senatori amerikan Chris Murphy. (Foto ilustruese)

Senatori amerikan Chris Murphy, një kritik i njohur i luftës SHBA–Izrael ndaj Iranit, paralajmëroi kundër veprimeve të mëtejshme ushtarake amerikane ndaj Huthi-t të Jemenit, duke e përshkruar luftën si «të dalë jashtë kontrollit», siç njofton Al Jazeera duke cituar një intervistë të tij për CBS News.

Murphy, i cili sapo ka vizituar Katarin dhe Arabinë Saudite, e quajti administratën amerikane «të paaftë në bërjen e luftës» dhe tha se përshkallëzimi i fundit — përfshirë sulmin vdekjeprurës të Huthi-t ndaj aeroportit të Riadit — tregon se strategjia aktuale po dështon.

Senatori ngriti edhe një akuzë të rëndë: sipas tij, ka një mbulim të dëmeve të luftës në bazat amerikane në Bahrein dhe Katar, dhe Kongresit i është mohuar aksesi për t’i inspektuar ato.

Deklaratat e Murphy-t vijnë ndërsa në Uashington debatohet nëse SHBA-ja duhet t’i bashkohet Arabisë Saudite në goditjen e Huthi-t, pas sulmit ndaj Riadit ku humbën jetën 12 persona, përfshirë një shtetas amerikan.

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