Kaos në aeroportet saudite pas sulmeve të Huthi-t: Xhedah anulon 156 fluturime, Riadi mbetet i mbyllur
Aeroportet e Arabisë Saudite po kalojnë orë kaosi pas sulmeve të njëpasnjëshme të Huthi-ve, me qindra fluturime të anuluara dhe të vonuara. Sipas të dhënave të Flightradar24 të cituara nga Al Jazeera, aeroporti i Xhedah-s — më i ngarkuari i vendit — anuloi 156 fluturime, rreth 20 për qind e trafikut, ndërsa 347 fluturime të tjera, pothuajse gjysma, u vonuan.
Ndërkohë, aeroporti ndërkombëtar “King Khalid” në Riad mbetet i mbyllur pas sulmit të së dielës, kur një projektil i paidentifikuar goditi Terminalin 4 dhe mbrojtja ajrore saudite interceptoi një raketë tjetër pranë tij. Edhe aeroporti i Dammam-it në Provincën Lindore, që u godit po të dielën, nuk ka regjistruar asnjë fluturim në dy orët e fundit dhe vetëm tre ulje në katër orë, tregojnë të dhënat.
Sulmi i së dielës ndaj aeroportit të Riadit vjen një ditë pas sulmit vdekjeprurës të së shtunës, që vrau 12 njerëz dhe plagosi mbi 300 të tjerë, për të cilin përgjegjësinë e morën Huthi-t e Jemenit të mbështetur nga Irani. Numri i të plagosurve nga sulmi i së dielës vazhdon të rritet, ndërsa autoritetet saudite vlerësojnë dëmet.
Paralizimi i aviacionit civil ka detyruar kompanitë ajrore të riorientojnë fluturimet dhe ka nxitur qeveritë perëndimore të lëshojnë paralajmërime për udhëtarët. Ministria e Jashtme britanike u kërkoi shtetasve të saj të shmangin udhëtimet drejt Xhedah-s dhe Dammam-it si dhe të gjitha aeroportet saudite, përveç atij të Medinës, raporton The Times — një paralajmërim që vjen pas këshillës së ngjashme të së enjtes për Riadin.
Sulmet ndaj aeroporteve janë pjesë e përshkallëzimit të Huthi-ve, që kanë goditur aeroportin e Riadit katër herë brenda një jave, ndërsa forcat saudite vazhdojnë kundërofensivën në Jemen. Uashingtoni po shqyrton nëse do t’u bashkohet sulmeve saudite — një vendim që mund ta zgjerojë më tej luftën në rajon.
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