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12 Tet 2026
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Teater

«Not Far From Nashville»: premiera botërore e dramës për dy të panjohur në raftet e një supermarketi

· 2 min lexim

«Not Far From Nashville», drama më e re e teatërbërësit njujorkez Christopher Earl, bën debutimin e saj botëror këtë të diel, 11 tetor, përmes Open-Door Playhouse, në formën e një podkasti teatror, siç njofton BroadwayWorld. Vepra sjell në qendër një takim të rastësishëm mes dy të panjohurve — një shkencëtari dhe një shpirti të lirë — në raftet e drithërave të një supermarketi Publix në Murfreesboro të Tenesit, dhe pyetjen nëse ky takim mund të çojë në një armëpushim mbi një kuti të kontestuar corn flakes.

Regjinë e merr Kim Hlavac, ndërsa kasti përbëhet nga Victoria Hoffman në rolin e Tamara-s dhe Brad David Reed në rolin e Edward-it, sipas BroadwayWorld. Drama do të jetë e disponueshme online në faqen opendoorplayhouse.org.

Dramaturgu Christopher Earl është një teatërbërës me bazë në New York, i cili shkruan, drejton dhe aktoron sa herë që i jepet mundësia. Jashtë teatrit, ai është biolog molekular dhe sipërmarrës bioteknologjik, dhe në shkollën Clown School në Los Angeles ka krijuar kurse dhe ka dhënë mësim në aktorë në lëndët «Clowns and Fools of Shakespeare» dhe «Comedy in the Cherry Orchard». Earl është gjithashtu anëtar i bordit të kompanisë klasike të teatrit të New York-ut, Red Bull Theater Company.

Open-Door Playhouse, i themeluar nga dramaturgia dhe kineastja Bernadette Armstrong, funksionon si një podkast teatror — në frymën e radiodramave të viteve ’40 dhe ’50. U themelua më 15 shtator 2020, gjatë mbylljes së pandemisë, si një hapësirë krijuese për dramaturgët, aktorët dhe regjisorët, dhe që atëherë ka prezantuar drama të shkurtra dhe njëaktëshe nga e gjithë SHBA-ja dhe ndërkombëtarisht.

Institucioni ka marrë tashmë njohje kombëtare: në vitin 2021 fitoi çmimin Communicator Award për përmbajtje për veprën «Custody», ndërsa në vitin 2023 vepra «What’s Prison Like» u nominua për çmimin Webby në kategorinë Crime & Justice. Vetë Armstrong fitoi çmimin e regjores më të mirë për «(Un)Drinkable» në festivalin 30 Minutes or Less të vitit 2026.

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