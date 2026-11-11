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MLS

Sporting Kansas City ndahet nga Pulskamp dhe Afrifa, mban katër mbrojtës për sezonin 2027

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Sporting Kansas City ka nisur rindërtimin për sezonin 2027. Siç njofton MLSSoccer.com, klubi ka bërë të ditur se portieri John Pulskamp, lojtar i rritur në klub me kontratën e skaduar, nuk do të kthehet për sezonin Sprint 2027.

Pulskamp kaloi shtatë sezone me Sporting Kansas City, nga viti 2020 deri më 2026, dhe regjistroi 88 paraqitje në të gjitha garat.

Nga klubi largohet edhe sulmuesi kanadez Stephen Afrifa, gjithashtu pa kontratë. Afrifa shënoi 10 gola në 74 ndeshje me Kansas City.

Klubi nuk ushtroi opsionet e kontratës për sulmuesin Shapi Suleymanov dhe mbrojtësin Ethan Bartlow, ndërsa vendimi për portierin Ryan Schewe mbetet ende në pritje.

Në anën tjetër, katër mbrojtës do të kthehen në vitin 2027, pasi klubi ushtroi opsionet e tyre: Wyatt Meyer, Jansen Miller, Jayden Reid dhe Justin Reynolds. Sipas MLSSoccer.com, Meyer dhe Miller kryesojnë këtë katërshe mbrojtëse.

Vendimet vijnë pas një sezoni të vështirë: Sporting Kansas City e mbylli në vendin e fundit në Konferencën Perëndimore dhe mbeti jashtë playoff-it të Kupës MLS për herë të katërt në pesë sezonet e fundit. Pas sezonit, klubi u nda edhe nga trajneri Raphael Wicky.

Sporting Kansas City hyn tani në offseason me tre vende premium të lira në roster, mes vendeve Designated Player dhe atyre të nismës U22.

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