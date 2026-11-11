Kapiteni Ilie Sánchez largohet nga Austin FC pas dy sezonesh, largohen edhe Hines-Ike dhe Thomas
Austin FC ka nisur lëvizjet e para të offseason-it. Klubi njoftoi zyrtarisht vendimet për kontratat e tre lojtarëve pas mbylljes së sezonit 2026: Brendan Hines-Ike, Ilie Sánchez dhe Riley Thomas largohen nga klubi.
Hines-Ike është pa kontratë, ndërsa Austin FC refuzoi opsionet e kontratës për vitin 2027 për Sánchez dhe Thomas. Klubi bëri të ditur se njoftimi i plotë për vendimet e roster-it të offseason-it do të bëhet në një datë të mëvonshme.
Drejtori sportiv Khaled El-Ahmad falënderoi të tre lojtarët, duke thënë se ata kanë dhënë shumë për klubin brenda dhe jashtë fushës, dhe se secili prej tyre u takua individualisht të mërkurën e kaluar, që ta shijonte ndeshjen e fundit në shtëpi në Q2 Stadium me tifozët. Sipas tij, ata do të kenë gjithmonë një shtëpi në Austin.
Hines-Ike luajti tri sezone me Austin, me gjithsej 99 paraqitje në të gjitha garat, katër gola dhe tri asistime. Sánchez luajti dy sezone me fanellën e gjelbër e të zezë dhe mbajti shiritin e kapitenit gjatë gjithë asaj periudhe; ish-lojtari i Përzgjedhjes MLS All-Star dhe fitues i Kupës MLS regjistroi 65 ndeshje me Austin. Thomas, i zgjedhur nga Austin në SuperDraft 2025, luajti një ndeshje në MLS dhe gjithsej 33 herë për Austin FC II.
Siç njofton USA TODAY, Sánchez e luajti ndeshjen e fundit për klubin të shtunën më 7 nëntor, në humbjen 2-0 ndaj Portland, pas së cilës përshëndeti tifozët dhe, mes tensioneve të fundit mes klubit dhe tifozëve, deklaroi hapur se është në favor të shfuqizimit të ICE. Mesfushori spanjoll luan në MLS që nga viti 2017 dhe, para Austin, përfaqësoi Sporting Kansas City dhe LAFC.
Austin FC e mbylli sezonin në vendin e 14-të nga 15 skuadra në Konferencën Perëndimore dhe mbeti jashtë playoff-it.
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