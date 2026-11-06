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06 Nën 2026
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WNBA

Angel Reese nderohet në LSU: duartrokitje në këmbë dhe përqafim me Kim Mulkey në kthimin në Baton Rouge

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Angel Reese u kthye të enjten në mbrëmje aty ku u bë yll. Siç raporton ClutchPoints, ylli i Atlanta Dream zbriti në parketin e Pete Maravich Assembly Center në Baton Rouge për ndeshjen e LSU-së kundër Texas Southern dhe u prit si heroinë nga publiku i saj.

Reese e bëri ecjen e veçantë në fushë në fillim të ndeshjes përkrah trajneres Kim Mulkey, e cila pozoi për foto me të. Në pushimin e ndeshjes, asaj dhe Mulkey-t iu bashkua edhe Verge Ausberry për ceremoninë e nderimit, ku Reese mori duartrokitje në këmbë nga tifozët dhe lulet nga vetë trajnerja, ndërsa përshëndeste turmën, shkruan EssentiallySports. Llogaria zyrtare e WNBA-së dhe lojtarja Aneesah Morrow ishin ndër ato që e pëlqyen videon e publikuar nga LSU.

«Po, jam shumë e lumtur që u ktheva», tha Reese në intervistën e kthimit në LSU, të cituar nga espnW. «Ka kaluar kohë, por është gjithmonë mirë të kthehesh në PMAC.»

E pyetur për finalen e WNBA-së, të humbur për vetëm një ndeshje ndaj Golden State Valkyries, ajo u përgjigj: «Po, gati. Një ndeshje larg, por gjithçka ndodh për një arsye. Jam shumë e lumtur për sezonin; të jem në Atlanta ka qenë një ëndërr e bërë realitet për mua.»

Ndeshja vetë nuk pati histori: LSU, e renditur e nënta në vend, e shkatërroi Texas Southern 131-22.

Reese luajti vetëm dy sezone te LSU, por la gjurmë të thella: e udhëhoqi universitetin drejt titullit NCAA më 2023, kur në finale mposhti Iowa-n e Caitlin Clark 102-85, dhe në 67 ndeshje regjistroi 61 dopio shifra dyshifrore me mesatare 20,9 pikë dhe 14,4 kërcime. Sezonin e sapombyllur në WNBA ajo e mbylli si Mbrojtësja e Vitit dhe e çoi Atlanta Dream në finalen e parë pas 13 vjetësh.

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