Red Wings humbasin 2-1 ndaj Golden Knights, Connelly vendos ndeshjen 1 minutë e 42 sekonda para fundit
Vegas Golden Knights fituan 2-1 në fushën e Detroit Red Wings të enjten në mbrëmje në Little Caesars Arena, siç njofton Reuters, me golin vendimtar të rishtarit Trevor Connelly vetëm 1 minutë e 42 sekonda para fundit të kohës së rregullt.
Dy periodat e para u mbyllën pa gola. Detroit kaloi e para në epërsi në fillim të periodës së tretë, kur Anton Johansson shfrytëzoi një disk të lirë që u përplas në tabelat pas portës dhe e dërgoi brenda shtyllës së djathtë, për golin e tij të dytë të sezonit.
Vegas barazoi vetëm 2 minuta e 18 sekonda më vonë: Victor Olofsson, në ndeshjen e parë pas rikthimit nga dëmtimi, pasoi për Braeden Bowman, i cili shënoi golin e tij të katërt të sezonit duke e kaluar diskun mes trafikut para portierit Daniil Tarasov.
Connelly, 20 vjeç dhe zgjedhja nr. 19 e draftit 2024, kaloi anash Michael Rasmussen dhe mposhti Tarasov për golin e tij të shtatë të sezonit, duke barazuar kryesimin e ligës mes rishtarëve; ai ka shënuar në tri ndeshje radhazi.
Tarasov ndali 32 nga 34 goditje për Detroitin, ndërsa Carter Hart bëri 25 pritje për Vegasin. Detroit (7-7-3) pësoi humbjen e tretë në katër ndeshjet e fundit, ndërsa Vegas (11-5-2) e mposhti Detroitin për herë të katërt radhazi dhe ka marrë pesë nga gjashtë pikë të mundshme në tri ndeshjet e para të turit të saj në Lindje, që mbyllet të dielën në Buffalo. Sipas NHL.com, kjo ishte hera e parë që nga marsi 2025 që Golden Knights mbetën pa gol në dy periodat e para. Ndeshja e radhës e Red Wings është të shtunën në fushën e Colorado Avalanche.
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