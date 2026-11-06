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NBA

Booker shënon 30 pikë, Suns ndalin serinë e humbjeve me fitoren 117-104 ndaj Magic

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Phoenix Suns fituan 117-104 ndaj Orlando Magic më 5 nëntor në Mortgage Matchup Center, para 17,071 spektatorëve, në një arenë të mbushur plot, në ndeshjen e dytë të një back-to-back, siç njofton Arizona Republic.

Fitorja i dha fund serisë prej katër humbjesh radhazi për Suns, bilanci i të cilëve tani është 2-5, ndërsa Magic ranë në 2-6.

Devin Booker shënoi 30 pikë në 33 minuta, 23 prej tyre në pjesën e parë, plus 8 asistime, më shumë në ndeshje. Dillon Brooks shtoi 24 pikë, ndërsa Miles Bridges shënoi 18 pikë dhe mori 13 kërcime.

Phoenix udhëhoqi 33-26 pas periodës së parë dhe 63-51 në pushim. Perioda e tretë, 33-22, e çoi epërsinë në 23 pikë para periodës së fundit, 96-73. Orlando fitoi periodën e katërt 31-21, por pa e rrezikuar fitoren.

Për Magic, Wendell Carter Jr. shënoi 27 pikë dhe 13 kërcime, Tristan da Silva 18 pikë, ndërsa Franz Wagner shënoi 15 pikë, mori 8 kërcime dhe dha 15 asistime. Orlando luajti pa Paolo Banchero, për shkak të një ndrydhjeje të lartë të kyçit të djathtë, dhe pa Jalen Suggs, për shkak të një kontuzioni në gjurin e djathtë.

Suns vazhdojnë serinë e ndeshjeve në shtëpi më 7 nëntor ndaj Houston Rockets.

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