Metlen shënon rekord: të ardhurat e nëntëmujorit arrijnë 6,21 miliardë euro, rritje 21%
Grupi grek i energjisë dhe metaleve konfirmoi objektivin e fitimit operativ për gjithë vitin 2026, pavarësisht ndërprerjes 44-ditore në centralin e tij më të madh termik
Grupi grek i energjisë dhe metaleve Metlen ka regjistruar të ardhurat më të larta në historinë e tij për një periudhë nëntëmujore, siç njofton Ekathimerini, duke cituar përditësimin tregtar të kompanisë për nëntë muajt e parë të vitit 2026. Të ardhurat arritën në 6,21 miliardë euro, me një rritje prej 21% krahasuar me 5,12 miliardë euro në të njëjtën periudhë të vitit 2025.
Sipas përditësimit të Metlen, rritja erdhi nga pothuajse të gjitha njësitë e biznesit. Sektori i energjisë solli 4,95 miliardë euro, 22% më shumë se një vit më parë, ndërsa metalet u rritën me 6%, në 728 milionë euro. Rritjen më të fortë e shënoi sektori i infrastrukturës dhe koncesioneve, me 534 milionë euro, plot 50% më shumë se në nëntëmujorin e vitit 2025.
Kompania e arriti këtë rezultat pavarësisht një ndërprerjeje të gjatë në centralin e saj më të madh termik me cikël të kombinuar. Impianti me turbinë të klasit H qëndroi jashtë pune për 44 ditë pas një rrjedhjeje hidrogjeni në sistemin e ftohjes së statorit të gjeneratorit dhe u kthye në funksionim të plotë më 12 tetor 2026.
Pikërisht për këtë arsye, siç njofton Ekathimerini, Metlen konfirmoi objektivin e tij për fitimin operativ (EBITDA) për gjithë vitin 2026 në intervalin 1,00–1,15 miliardë euro, si dhe objektivin afatmesëm prej 1,92–2,08 miliardë eurosh. Drejtuesit e grupit e lidhin konfirmimin me qëndrueshmërinë e modelit të diversifikuar të biznesit, në një periudhë paqëndrueshmërie të shtuar në tregje.
Metlen, i listuar në bursat e Athinës dhe të Londrës, është një nga grupet më të mëdha industriale të Greqisë, aktiv në energji, metale, infrastrukturë dhe koncesione, me fabrikën e Aluminium of Greece në Agios Nikolaos si një nga asetet e tij kryesore industriale.
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