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MLB

Braves rikthejnë Perry Minasianin si këshilltar të lartë për skautimin amator

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Atlanta Braves po e rikthejnë Perry Minasianin në zyrën e tyre drejtuese, ku ai do të shërbejë si këshilltar i lartë për skautimin amator. Lajmi u raportua të mërkurën, më 5 nëntor 2026, nga MLB Trade Rumors në orën 7:45 të mbrëmjes, sipas kohës qendrore, duke cituar fillimisht Bob Nightengalen e USA Today dhe Jesús Canon e The Athletic.

Minasian merr të njëjtin rol që Dana Brown mori javën e kaluar, kur u rikthye në front office-in e Braves. Të dy kanë qenë zyrtarë të lartë në Atlanta — Brown si nënkryetar për skautimin, ndërsa Minasian si ndihmës i menaxherit të përgjithshëm — përpara se të merrnin mundësinë për të drejtuar rivalë të American League West. Angels e punësuan Minasianin si menaxher të përgjithshëm në periudhën e dimrit 2020-21, ndërsa Brown mori postin e menaxherit të përgjithshëm të Houston Astros tre vjet më vonë.

Të dy u shkarkuan nga klubet e tyre të mëparshme brenda pak muajsh gjatë verës. Angels e shkarkuan Minasianin në fund të qershorit dhe emëruan John Mozeliakun në bazë të përkohshme, ndërsa Houston u nda nga Brown në gusht, në një largim që u njoftua si ndarje e ndërsjellë, edhe pse pronari Jim Crane e bëri të qartë se në thelb ishte një vendim i njëanshëm.

Të dy janë vlerësues me përvojë të talenteve, të cilët ende gëzojnë besimin e presidentit të operacioneve të bejsbollit të Atlanta-s, Alex Anthopoulos. Minasian ka gjithashtu përvojë skautimi me Toronto Blue Jays, në kohën kur Anthopoulos drejtonte atë front office.

Për Angels, kthesa e Minasianit në Atlanta vjen pas një periudhe të vështirë në Anaheim: klubi nuk arriti kurrë në play-off gjatë pesë sezoneve e gjysmë të tij si menaxher i përgjithshëm, ndërsa bilanci i këtij viti, 62-100, ishte më i keqi në historinë 66-vjeçare të organizatës.

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