Jaguars shkatërrojnë Ravens 33-10 në Thursday Night Football, Fagnano mbyllet me vetëm 60 jarde në debutimin si titullar
Jacksonville Jaguars mposhtën Baltimore Ravens me rezultatin 33-10 në Thursday Night Football, në javën e 9-të, në një natë me shi në M&T Bank Stadium në Baltimore, siç njofton Reuters. Fitorja e çoi Jacksonville në bilancin 6-2 — fitorja e pestë në gjashtë ndeshjet e fundit dhe e teta me 20 ose më shumë pikë diferencë që nga fillimi i sezonit të kaluar — ndërsa Baltimore ra në 4-5, me humbjen e katërt radhazi, dhe për herë të parë këtë sezon zbriti nën bilancin .500, pasi e kishte nisur sezonin me 4-1.
Trevor Lawrence e udhëhoqi sulmin e Jacksonville me 16 pasime të sakta nga 26, për 242 jarde dhe një touchdown, pa asnjë interception. Pasimi i tij prej 50 jardësh për touchdown te Parker Washington e bëri rezultatin 17-3, me 58 sekonda të mbetura në pjesën e parë. Sipas përmbledhjes zyrtare të Ravens, Washington e kapi topin brenda vijës 35-jardëshe të Baltimore, pasi e kaloi safety-n Malaki Starks. Washington e mbylli ndeshjen me 2 kapje për 61 jarde dhe një touchdown, ndërsa Jakobi Meyers pati 4 kapje për 65 jarde dhe rookie-i i pozicionit tight end, Nate Boerkircher, 2 kapje për 61 jarde.
Jacksonville e hapi ndeshjen me një drive që u mbyll me një touchdown të Bhayshul Tuten nga 1 jard. Tuten e mbylli ndeshjen me 12 vrapime për 29 jarde. Chris Rodriguez Jr. shënoi me një vrapim prej 2 jardësh, me 7:26 të mbetura, pas rikuperimit të një fumble-i.
Cam Little shënoi katër gola nga fusha: nga 36 jarde në çerekun e parë, për 10-3; nga 45 jarde në çerekun e tretë; dhe nga 47 e 33 jarde në çerekun e katërt, duke e çuar avantazhin në 26-3, përpara se touchdown-i i Rodriguez të bënte 33-3.
Mbrojtja e Jacksonville e dominoi ndeshjen: Jaguars fituan betejën e jardëve 319 me 227 dhe detyruan tre humbje topi. Montaric Brown dhe Jourdan Lewis interceptuan nga një pasim të Joe Fagnano, ndërsa linebacker-i Jalen McLeod detyroi dhe rikuperoi një fumble të LaJohntay Wester në një kickoff, siç njofton NBC Sports / Pro Football Talk; Reuters ia atribuon McLeod-it rikuperimin.
Fagnano, një rookie i padraftuar, luajti ndeshjen e parë të karrierës së tij në NFL si titullar, me Lamar Jackson (gishti i madh i dorës së djathtë) dhe Tyler Huntley (gishti i madh i këmbës së djathtë) jashtë për një kohë të gjatë. Ai e mbylli ndeshjen me 10 pasime të sakta nga 18, për vetëm 60 jarde dhe dy interception. Baltimore nuk siguroi asnjë first down në pjesën e dytë, derisa Justice Hill shënoi touchdown-in e vetëm të ekipit; në total, Ravens patën vetëm 10 first down në ndeshje.
Hill shënoi touchdown-in e vetëm të Baltimore me një vrapim prej 65 jardësh në çerekun e katërt. Ai e mbylli ndeshjen me 9 vrapime për 85 jarde. Ishte touchdown-i i parë i Baltimore në pjesën e dytë që nga fitorja në kohën shtesë ndaj Atlanta më 11 tetor, dhe gjatë humbjeve të katërta radhazi Ravens janë mposhtur 84-10 në pjesët e dyta.
Para kësaj, Jake Moody kishte shënuar një gol nga fusha prej 53 jardësh për Baltimore në çerekun e parë, me 6:31 të mbetura. Derrick Henry vrapoi për 57 jarde me 17 mbajtje dhe u ngjit në vendin e shtatë në listën e të gjitha kohërave të NFL për jardë vrapimi, me 13,707 jarde, duke kaluar Jerome Bettis (13,662) dhe LaDainian Tomlinson (13,684). I gjashti në këtë listë është Curtis Martin, me 14,101 jarde.
Safety i Ravens, Kyle Hamilton, pësoi një dëmtim në ijë në çerekun e dytë, luajti në çerekun e tretë, por më pas u përjashtua për pjesën tjetër të ndeshjes, siç njofton Reuters.
Ndërkohë, Baltimore është duke finalizuar një shkëmbim për quarterback-in veteran Jacoby Brissett, i cili pritet të përfundojë këtë fundjavë. Ravens ndeshjen e radhës e luajnë në shtëpi ndaj Chargers.
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