Rays firmosin me Levi Stoudt në kontratë të ligave të vogla, rikthejnë edhe Kodi Whitley
Tampa Bay Rays kanë arritur marrëveshje me hedhësin e djathtë Levi Stoudt për një kontratë të ligave të vogla, me ftesë për kampin pranveror, raportoi të mërkurën, më 5 nëntor 2026, MLB Trade Rumors, në orën 9:38 të mbrëmjes me orën qendrore të SHBA-së, duke cituar Marc Topkin të Tampa Bay Times. Sipas të njëjtit raportim, Tampa Bay po rinovon këtë javë edhe me hedhësin e djathtë Kodi Whitley, po ashtu me ftesë për kamp.
Marrëveshja me Stoudt i jep Raysit një tjetër opsion me përvojë për thellësinë e bullpenit, pa zënë vend në listën prej 40 lojtarësh, ndërsa rikthimi i Whitleyt ruan vazhdimësinë brenda sistemit të klubit nga Florida.
Stoudt, i cili mbush 29 vjeç muajin e ardhshëm, ka vetëm katër ndeshje përvojë në Ligën e Madhe, të gjitha me Cincinnati Reds në vitin 2023, ku hodhi 10 1/3 inningje dhe lejoi 11 pikë. Më pas ai kaloi kohë në organizatën e Baltimore Orioles dhe për vitin 2026 ishte me kontratë të ligave të vogla te Philadelphia Phillies.
Me Phillies, Stoudt e nisi sezonin shkëlqyeshëm: në 22 2/3 inningje nuk lejoi asnjë pikë të fituar mes dy niveleve më të larta të ligave të vogla. Ai mund të kishte fituar një mundësi në bullpenin e Filadelfias, po të mos pësonte një dëmtim në bërryl në qershor, i cili i mbylli sezonin. Në Triple-A, ai eliminoi me strikeout 11 nga 39 kundërshtarët, ndërsa lejoi vetëm gjashtë lojtarë në bazë në 11 inningje; topi i tij i shpejtë kishte mesatarisht 96 milje në orë, ndërsa sliderin e mesit të viteve 80 e hodhi në 85% të rasteve.
I zgjedhur në raundin e tretë të draftit nga Seattle Mariners në vitin 2019, Stoudt tërhoqi herët vëmendjen si prospect falë topit të shpejtë në mesin e viteve 90 dhe kontrollit të mirë.
Whitley, ndërkohë, do të jetë në sezonin e tij të tretë në sistemin e Tampa Bay. Hedhësi i djathtë 31-vjeçar, i cili mbush 32 vjeç në shkurt, hodhi këtë vit 32 inningje me ERA 2.81 nga bullpeni i Triple-A Durham, duke eliminuar me strikeout 24% të kundërshtarëve, kundrejt një norme ecjesh prej 6.2%. Ai luajti pjesë të tre sezoneve me St. Louis Cardinals (2020-22), duke grumbulluar një ERA prej 3.38 në 42 2/3 inningje në karrierë në Ligën e Madhe.
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