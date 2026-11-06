☀️
Tiranë 6°C · Kthjellët 06 Nëntor 2026
S&P 500 7,354 ▼4.36%
DOW 51,523 ▼3.44%
NASDAQ 24,315 ▼5.52%
NAFTA 91.11 ▲0.65%
ARI 4,052 ▼1.49%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708 EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708
₿ CRYPTO
BTC $75,647 ▼ -6.05% ETH $2,226 ▼ -8.28% XRP $1.2012 ▼ -8.38% SOL $89.4500 ▼ -6.96%
S&P 500 7,354 ▼4.36 % DOW 51,523 ▼3.44 % NASDAQ 24,315 ▼5.52 % NAFTA 91.11 ▲0.65 % ARI 4,052 ▼1.49 % S&P 500 7,354 ▼4.36 % DOW 51,523 ▼3.44 % NASDAQ 24,315 ▼5.52 % NAFTA 91.11 ▲0.65 % ARI 4,052 ▼1.49 %
EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708 EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708
06 Nën 2026
Breaking
Caufield vendos pas 30 sekondash në kohën shtesë, Canadiens përmbysin Mammoth 5-4 me rikthimin e Suzukit Caitlin Clark bën histori jashtë fushe: partnere e parë sportive në historinë e Dick’s dhe Foot Locker Red Wings humbasin 2-1 ndaj Golden Knights, Connelly vendos ndeshjen 1 minutë e 42 sekonda para fundit Angel Reese nderohet në LSU: duartrokitje në këmbë dhe përqafim me Kim Mulkey në kthimin në Baton Rouge Rays firmosin me Levi Stoudt në kontratë të ligave të vogla, rikthejnë edhe Kodi Whitley
Menu
MLB

Rays firmosin me Levi Stoudt në kontratë të ligave të vogla, rikthejnë edhe Kodi Whitley

· 3 min lexim

Tampa Bay Rays kanë arritur marrëveshje me hedhësin e djathtë Levi Stoudt për një kontratë të ligave të vogla, me ftesë për kampin pranveror, raportoi të mërkurën, më 5 nëntor 2026, MLB Trade Rumors, në orën 9:38 të mbrëmjes me orën qendrore të SHBA-së, duke cituar Marc Topkin të Tampa Bay Times. Sipas të njëjtit raportim, Tampa Bay po rinovon këtë javë edhe me hedhësin e djathtë Kodi Whitley, po ashtu me ftesë për kamp.

Marrëveshja me Stoudt i jep Raysit një tjetër opsion me përvojë për thellësinë e bullpenit, pa zënë vend në listën prej 40 lojtarësh, ndërsa rikthimi i Whitleyt ruan vazhdimësinë brenda sistemit të klubit nga Florida.

Stoudt, i cili mbush 29 vjeç muajin e ardhshëm, ka vetëm katër ndeshje përvojë në Ligën e Madhe, të gjitha me Cincinnati Reds në vitin 2023, ku hodhi 10 1/3 inningje dhe lejoi 11 pikë. Më pas ai kaloi kohë në organizatën e Baltimore Orioles dhe për vitin 2026 ishte me kontratë të ligave të vogla te Philadelphia Phillies.

Me Phillies, Stoudt e nisi sezonin shkëlqyeshëm: në 22 2/3 inningje nuk lejoi asnjë pikë të fituar mes dy niveleve më të larta të ligave të vogla. Ai mund të kishte fituar një mundësi në bullpenin e Filadelfias, po të mos pësonte një dëmtim në bërryl në qershor, i cili i mbylli sezonin. Në Triple-A, ai eliminoi me strikeout 11 nga 39 kundërshtarët, ndërsa lejoi vetëm gjashtë lojtarë në bazë në 11 inningje; topi i tij i shpejtë kishte mesatarisht 96 milje në orë, ndërsa sliderin e mesit të viteve 80 e hodhi në 85% të rasteve.

I zgjedhur në raundin e tretë të draftit nga Seattle Mariners në vitin 2019, Stoudt tërhoqi herët vëmendjen si prospect falë topit të shpejtë në mesin e viteve 90 dhe kontrollit të mirë.

Whitley, ndërkohë, do të jetë në sezonin e tij të tretë në sistemin e Tampa Bay. Hedhësi i djathtë 31-vjeçar, i cili mbush 32 vjeç në shkurt, hodhi këtë vit 32 inningje me ERA 2.81 nga bullpeni i Triple-A Durham, duke eliminuar me strikeout 24% të kundërshtarëve, kundrejt një norme ecjesh prej 6.2%. Ai luajti pjesë të tre sezoneve me St. Louis Cardinals (2020-22), duke grumbulluar një ERA prej 3.38 në 42 2/3 inningje në karrierë në Ligën e Madhe.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu