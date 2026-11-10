Anthropic dërgon dhe pastaj tërheq detajet e çmimit të IPO-së: shifrat 70–80 dollarë “të pasakta”
Kompania e inteligjencës artificiale u dërgoi bankierëve një dokument që tregonte shitjen e rreth 867 milionë aksioneve me 70–80 dollarë secila, pastaj i njoftoi se detajet e çmimit ishin të pasakta dhe se dosja do të përditësohet.
Anthropic, kompania e inteligjencës artificiale që qëndron pas modelit Claude, u dërgoi bankierëve një kopje të dosjes së ofertës së saj publike fillestare (IPO), ku synohej shitja e rreth 867 milionë aksioneve me një çmim prej 70–80 dollarësh për aksion, siç njofton Reuters. Sipas këtij versioni të dosjes, oferta mund të arrinte deri në rreth 69,3 miliardë dollarë, duke u renditur ndër ofertat publike më të mëdha të regjistruara ndonjëherë.
Pak më vonë, kompania dërgoi një email të dytë ku u tha bankierëve se detajet mbi çmimin ishin të pasakta dhe se dosja do të përditësohej më vonë. Anthropic refuzoi të komentojë mbi çështjen, sipas raportimit të Reuters nga gazetarja Echo Wang.
Versioni i dosjes që qarkulloi fillimisht përmbante edhe një vendosje private prej rreth 26 miliardë dollarësh nga Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft dhe TSMC me çmimin e IPO-së, si dhe pritshmërinë që aksionet të tregtohen në bursën Nasdaq me simbolin “ANT”. Megjithatë, këto detaje vijnë nga i njëjti dokument i tërhequr, ndaj duhen lexuar si pjesë e versionit të tërhequr dhe jo si fakte të konfirmuara.
Dosja e IPO-së së Anthropic vjen pas një shitjeje të fortë të aksioneve të kompanive të inteligjencës artificiale javën e kaluar, ndërsa investitorët vazhdojnë të debatojnë vlerësimin e kompanisë. Çmimi final i ofertës dhe vlerësimi i nënkuptuar i kompanisë ende nuk dihen.
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