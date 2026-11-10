Justė Jočytė kërkon shkëmbim nga Valkyries: nuk dua të rri edhe një sezon në stol
Golden State Valkyries fitoi titullin e parë kampion në historinë e saj vetëm në sezonin e dytë në WNBA, por një nga lojtaret e skuadrës nuk e ka përjetuar festën si pjesa tjetër. Justė Jočytė, zgjedhja e parë në histori e klubit në draft, ka bërë të ditur se kërkon shkëmbim dhe nuk dëshiron të kthehet te kampionet sezonin e ardhshëm.
Sipas The Sporting News, që i referohet intervistës së 20-vjeçares për mediat në Lituaninë e saj të lindjes (BasketNews), Jočytė është e pakënaqur me minutazhin që pati në sezonin 2026. Ajo luajti vetëm 8,1 minuta për ndeshje në 16 ndeshje të sezonit të rregullt — gjithsej 129 minuta — dhe u aktivizua vetëm dy herë në play-off, për pesë minuta të tjera.
«Është kënaqësi për ekipin, por nga ana tjetër unë nuk kontribuova shumë», citohet Jočytė nga BasketNews, në një përkthim të përafërt që e sjell edhe Larry Brown Sports. «Ende nuk e kam kuptuar plotësisht pse nuk luajta, dhe ato justifikime janë qesharake».
Sipas raportimit, marrëdhënia e saj me trajneren Natalie Nakase është prishur dukshëm. Jočytė thotë se nuk ka pasur kurrë një bisedë serioze, kokë më kokë, me trajneren për minutazhin e saj dhe se shpjegimet që ka marrë i ka quajtur «justifikime».
Ajo i ka bërë të ditur drejtoreshës së përgjithshme Ohemaa Nyanin dhe drejtuesve të klubit se nuk dëshiron të kthehet te Valkyries sezonin e ardhshëm, sepse nuk do të kalojë edhe një sezon tjetër në stol.
Jočytė u zgjodh me numrin 5 në draftin e vitit 2025, pasi ishte spikatur me ASVEL Lyon në Francë, dhe iu bashkua skuadrës para sezonit 2026. Në minutat e pakta që pati, ajo shënoi 42 për qind nga gjuajtjet për tri pikë, ndërsa sipas The Sporting News klubi pritet t’ia plotësojë kërkesën për shkëmbim.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.