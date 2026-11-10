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Amerika

Dhoma e Përfaqësuesve miraton me shumicë dërrmuese dy projektligje bërthamore

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Kullat ftohëse të një centrali bërthamor në SHBA (foto arkiv)

Dhoma e Përfaqësuesve e Shteteve të Bashkuara miratoi të hënën, më 9 nëntor, me shumicë dërrmuese dy projektligje dypartiake për energjinë bërthamore, në ditën e parë të sesionit lame-duck, pasi votimet u shtynë deri në orën 18:30 sipas kohës lindore.

Të dyja projektligjet u votuan nën procedurën e pezullimit të rregullave, e cila kërkon shumicën prej dy të tretave, dhe kaluan me mbështetje të gjerë nga të dyja partitë, siç njofton përmbledhja zyrtare e Dhomës.

I pari, H.R. 3978, i njohur si Nuclear REFUEL Act, u miratua me 397 vota pro dhe 2 kundër (Roll no. 315). Republikanët votuan 196 me 0 kundër, ndërsa demokratët 200 me 2 kundër.

I dyti, H.R. 9612, i njohur si American Enrichment Deployment Act, u miratua me 394 vota pro dhe 3 kundër (Roll no. 316). Republikanët votuan 196 me 0 kundër, ndërsa demokratët 197 me 3 kundër.

REFUEL, i paraqitur nga republikani i Ohajos Bob Latta së bashku me demokratin Scott Peters, parashikon që një impiant që ripërpunon karburantin e shpenzuar pa izoluar plutoniumin të mos klasifikohet më si “production facility” sipas Atomic Energy Act.

Akti i pasurimit, i paraqitur nga republikani i Karolinës së Jugut Russell Fry, lejon nisjen e ndërtimit të një impianti pasurimi përpara licencës, “në rrezikun” e kompanisë. Komisioni Rregullator Bërthamor (NRC) ka 180 ditë për të nxjerrë rregullat përkatëse, por akti nuk e kufizon fuqinë e NRC-së për të refuzuar një licencë, nuk ndryshon ligjin NEPA dhe ruan të drejtën për seancë dëgjimore.

Të dyja projektligjet bëjnë pjesë në një paketë prej gjashtë projektligjesh të Komitetit për Energjinë dhe Tregtinë, të miratuara njëzëri në komitet më 2 shtator. Pas miratimit në Dhomë, ato kalojnë tani në Senat.

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