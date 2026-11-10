Metlen nënshkruan marrëveshje të re me Naval Group për dyer torpedosh për nëndetëse
Divizioni M Technologies i grupit grek do të prodhojë dyer shtesë të tubave të torpedove për nëndetëset e programeve ndërkombëtare të grupit francez të mbrojtjes.
Kompania greke Metlen ka nënshkruar një marrëveshje të re me grupin francez të mbrojtjes Naval Group, siç njofton Ekathimerini. Sipas marrëveshjes, divizioni M Technologies i Metlen-it do të prodhojë dyer shtesë të tubave të torpedove për nëndetëse.
Dyerët shërbejnë për hapjen dhe mbylljen e tubave të torpedove dhe janë të destinuara për nëndetëset në programet ndërkombëtare detare të Naval Group. Artikulli nuk emërton klasë apo vend specifik për nëndetëset që do t’i përdorin ato.
Marrëveshja e re vijon një marrëveshje të ngjashme të nënshkruar në maj dhe forcon bashkëpunimin ekzistues mes Metlen-it dhe Naval Group, sipas Ekathimerini.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.