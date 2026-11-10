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Greqia

Metlen nënshkruan marrëveshje të re me Naval Group për dyer torpedosh për nëndetëse

Divizioni M Technologies i grupit grek do të prodhojë dyer shtesë të tubave të torpedove për nëndetëset e programeve ndërkombëtare të grupit francez të mbrojtjes.

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Selia e grupit Metlen
Selia e grupit Metlen

Kompania greke Metlen ka nënshkruar një marrëveshje të re me grupin francez të mbrojtjes Naval Group, siç njofton Ekathimerini. Sipas marrëveshjes, divizioni M Technologies i Metlen-it do të prodhojë dyer shtesë të tubave të torpedove për nëndetëse.

Dyerët shërbejnë për hapjen dhe mbylljen e tubave të torpedove dhe janë të destinuara për nëndetëset në programet ndërkombëtare detare të Naval Group. Artikulli nuk emërton klasë apo vend specifik për nëndetëset që do t’i përdorin ato.

Marrëveshja e re vijon një marrëveshje të ngjashme të nënshkruar në maj dhe forcon bashkëpunimin ekzistues mes Metlen-it dhe Naval Group, sipas Ekathimerini.

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