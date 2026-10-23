Araghchi akuzon Macron-in për kundërthënie mbi çështjen bërthamore të Iranit
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, akuzoi të enjten presidentin francez Emmanuel Macron për kundërthënie mbi çështjen bërthamore, siç njofton Al Jazeera. Araghchi vuri përballë mbrojtjen që Macron i bëri në vitin 2018 marrëveshjes bërthamore me Iranin (JCPOA) me deklaratën e tij të 21 tetorit, në të cilën presidenti francez u shpreh kundër çdo aktiviteti bërthamor të Iranit.
Marrëveshja e vitit 2015 mes Iranit dhe fuqive botërore, të cilën Macron e mbronte në 2018-n, i lejonte Teheranit pasurimin e uraniumit deri në 3.67 për qind për qëllime paqësore, në këmbim të kufizimeve dhe mbikëqyrjes ndërkombëtare të programit të tij bërthamor.
Deklarata e Araghchi-t vjen ndërsa programi bërthamor i Iranit mbetet në qendër të përballjes me SHBA-në dhe Izraelin: Uashingtoni kërkon që bisedimet të trajtojnë së pari çështjen bërthamore, ndërsa Teherani kërkon që më parë të diskutohet rihapja e Ngushticës së Hormuzit. Sipas raportimeve, SHBA-ja dhe Izraeli kanë hartuar plane për goditje të reja ndaj objekteve bërthamore iraniane pas zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.