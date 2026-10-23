Netflix publikon trailer-in e «Meethe Mein Kya Hai»: familja mblidhet në shtëpinë e gjyshes për Diwali, premiera më 30 tetor
Drama familjare e regjisores debutuese Radhika Bansal, me Rohini Hattangady dhe Ritwik Bhowmik në rolet kryesore, tregon një ribashkim shumëgjeneracional ku kthimi i secilit sjell sekrete dhe zbulime të reja — premiera më 30 tetor vetëm në Netflix.
Netflix ka publikuar trailer-in e filmit të ri familjar «Meethe Mein Kya Hai», siç njofton Cinema Express. Drama, e shkruar dhe e drejtuar nga regjisorja debutuese Radhika Bansal, ka në rolet kryesore aktoren veterane Rohini Hattangady dhe Ritwik Bhowmik, ndërsa premiera në platformë është caktuar për 30 tetor.
Historia zhvillohet në shtëpinë e gjyshes së familjes gjatë pushimeve të Diwali-t, ku një familje e madhe shumëgjeneracionale mblidhet për një ribashkim të madh. Por kthimi i secilit prej anëtarëve sjell me vete sekrete dhe zbulime që ndryshojnë ekuilibrat e një familjeje tepër kureshtare dhe në kufijtë e mosfunksionimit. «Të gjithë janë nga ata persona ndaj të cilëve duhet të kesh kujdes», thotë në trailer personazhi i Bhowmik-ut, duke shtuar se në atë shtëpi ka shumë probleme, por edhe shumë njerëz që i zgjidhin ato.
Sipas agjencisë IANS, Bansal e shkroi filmin në më pak se tre muaj dhe mori përsipër regjinë ndonëse nuk kishte punuar kurrë më parë në një shesh xhirimi. Para trailer-it, nga filmi ishin publikuar tashmë dy këngë, «Jagmaga» dhe «Chad De», ndërsa muzika mban firmën e kompozitorit Amit Trivedi.
Kasti i gjerë përfshin, përveç dy protagonistëve, edhe Ayesha Raza Mishra, Abhay Kaul, Tarana Raja, Kanikka Kapur, Gaurav K. Sharma, Dalai, Vikram Bakshi, Shivika Rishi dhe Ayushman Ghai. Prapa kamerës janë kinematografi Piyush Puty, skenografja Natasha Gauba, kostumografja Theia Tekchandaney dhe drejtoresha e kastingut Panchami Ghavri Malani.
Filmi është prodhuar nga Ajit Mohan nën siglën Utthan Capital dhe paraqitet nga Victor Tango Entertainment. Me përqafime emocionale, biseda plot humor dhe situata me të cilat çdo familje mund të identifikohet, «Meethe Mein Kya Hai» premton të jetë një nga titujt e ngrohtë të sezonit festiv, i destinuar për t’u parë bashkë me familjen pas premierës së 30 tetorit në Netflix.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.