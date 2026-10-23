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Teknologji

Andreessen Horowitz riemëron fondin e kriptove “a16z Frontier” dhe zgjeron investimet drejt inteligjencës artificiale dhe robotikës

Njësia e investimeve në asete dixhitale e Andreessen Horowitz, që ka mbledhur rreth 10 miliardë dollarë në pesë fonde, do t'i mbajë investimet në kripto, por do të financojë edhe startup-e të inteligjencës artificiale, makinave autonome, biologjisë dhe rrjeteve të reja mes njerëzve dhe makinave.

· 2 min lexim

Andreessen Horowitz njoftoi të enjten se njësia e saj e investimeve në asete dixhitale, e njohur si a16z Crypto, do të quhet tashmë a16z Frontier, siç njofton TechCrunch. Ndryshimi shoqërohet me zgjerimin e mandatit të fondit përtej kriptomonedhave, drejt teknologjive të reja që mund të kërkojnë vite për t’u pjekur.

Sipas TechCrunch, ekipi i drejtuar nga partneri menaxhues Chris Dixon ka mbledhur afro 10 miliardë dollarë në pesë fonde që nga nisja në vitin 2018 dhe ka mbështetur disa nga emrat më të njohur të sektorit, përfshirë bursën Coinbase. Fondi më i fundit, i shpallur në maj, ishte rreth 2.2 miliardë dollarë, më pak se gjysma e fondit prej 4.5 miliardë dollarësh të vitit 2022.

Në shkrimin e tij, siç raporton TechCrunch, Dixon theksoi se bëhet fjalë për zgjerim e jo për tërheqje: a16z do të vijojë të investojë në kripto dhe sipërmarrje të lidhura me të, ndërsa blockchain-i, sipas tij, mund t’u japë rrjeteve të reja aftësi ekonomike vendase. Fokusi i ri përfshin aplikacione të inteligjencës artificiale, makina autonome, kompani që ndërtojnë bashkë harduerin dhe softuerin, përparime në biologji e mjekësi dhe rrjete që lidhin njerëzit me agjentë gjithnjë e më të aftë të softuerit.

Dixon do ta drejtojë fondin së bashku me bashkëthemeluesit e firmës Marc Andreessen dhe Ben Horowitz dhe partnerët e përgjithshëm Eddy Lazzarin dhe Guy Wuollet, ndërsa ekipet operative do të vijojnë të mbështesin kompanitë e portofolit në rregullim, punësim, marketing dhe kërkim teknik.

Një ndryshim tjetër, i raportuar nga The Information dhe i cituar nga TechCrunch, është largimi i Ali Yahya-s, i cili iu bashkua strategjisë së kriptove si investitori i parë në vitin 2017 dhe, sipas raportimeve, do të nisë sipërmarrjen e tij të investimeve. Lëvizja e a16z vjen ndërsa edhe rivalë si Paradigm kanë zgjeruar fondet e tyre drejt inteligjencës artificiale dhe robotikës.

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