Shefi i Aramco-s: Kapaciteti i tubacionit Lindje–Perëndim mund të arrijë 10 milionë fuçi në ditë
Saudi Aramco po punon për ta rritur kapacitetin e rrjetit të saj të tubacionit Lindje–Perëndim në 10 milionë fuçi në ditë, siç njofton The Wall Street Journal. Drejtori ekzekutiv Amin Nasser tha në një intervistë të transmetuar të enjten në Al Arabiya Business se kompania po kryen studime inxhinierike për rrugë shtesë eksporti të naftës së papërpunuar, për të ulur ekspozimin ndaj ndërprerjeve në korridoret kryesore detare.
Tubacioni Lindje–Perëndim, që lidh provincën lindore naftëmbajtëse të mbretërisë me portin Yanbu në Detin e Kuq, ka sot një kapacitet rreth 7 milionë fuçi në ditë, përfshirë rreth 2 milionë fuçi për rafineritë vendase. Ai rifilloi transportin e naftës për eksport në shtator, pas riparimeve të dëmeve nga sulmet me dronë, dhe ka luajtur një rol kyç në mbajtjen e eksporteve saudite që nga fillimi i luftës në shkurt.
Nasser tha se Aramco ka aktualisht tre rrugë kryesore eksporti: nëpërmjet Ngushticës së Hormuzit, ngushticës Bab al-Mandeb dhe Sidi Kerir-it në bregdetin mesdhetar të Egjiptit. Sipas të dhënave të Kpler-it, dërgesat e naftës nga Lindja e Mesme nëpërmjet Hormuzit dhe rrugëve alternative mesatarizuan mbi 24 milionë fuçi në ditë në javën deri më 18 tetor, mbi nivelin e paraluftës prej 23.3 milionë fuçish në ditë.
Shefi i Aramco-s paralajmëroi se rezervat globale të naftës mbeten nën nivelet e nevojshme dhe vlerësoi se kriza ka shkaktuar humbjen e rreth 3 miliardë fuçive furnizim. Ai pret që kërkesa globale për naftë të rritet me rreth 3 milionë fuçi në ditë pasi kriza të marrë fund, për shkak të rimëkëmbjes së konsumit dhe rimbushjes së rezervave të shteruara.
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