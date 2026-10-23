«Mamma Mia!» në Londër, fotot e para të kastit të ri: Sara Poyzer si Donna, Ellie Gilbert-Grey si Sophie në Novello Theatre
Kasti i ri iu bashkua produksionit më 12 tetor në Novello Theatre, ndërsa biletat për muzikalin e tretë më jetëgjatë në historinë e West End-it janë tashmë në shitje deri më 2 tetor 2027
Produksioni londinez i «Mamma Mia!» ka një fytyrë të re. Siç njofton Playbill, kasti i ri iu bashkua shfaqjes në Novello Theatre duke nisur nga 12 tetori, dhe fotot e para të kompanisë së re u publikuan këtë javë, me Sara Poyzer që vazhdon në rolin e Donna-s dhe Richard Standing në atë të Sam-it.
Ansambli i ri kryesohet nga Vivien Carter si Tanya, Laura Medforth si Rosie, Daniel Crowder si Harry, Rakesh Boury si Bill, Ellie Gilbert-Grey si Sophie dhe Kyle Cox si Sky. Me ta ngjiten në skenë edhe Natorii Illidge si Ali, Foxy Valentine si Lisa, Edward Turner si Eddie dhe Charlie Garton si Pepper, ndërsa Emma Odell luan Donna-n në shfaqje të caktuara. Kastin e plotësojnë Margaret Atta, Dan Burstow, Will Forgave, Erin-Sophie Halliday, Nicole Ingram, Harry Jack, Imogen Malone, David Nairne, Andy Rees, Julie Repérant, Beth Shaw dhe Matt Trevorrow, përkrah anëtarëve që vazhdojnë, Matthew Barrow, Lawrence Guntert, Laura Jayne-Hardie, Deena Kapadia, Benjamin Kempton, Tom Parsons, Emily Squibb dhe Ria Turner.
Sipas BroadwayWorld, «Mamma Mia!» festoi 27-vjetorin më 6 prill 2026 dhe është muzikali i tretë më jetëgjatë në historinë e West End-it. Që nga premiera londineze e vitit 1999, shfaqja është bërë fenomen global: e kanë parë mbi 70 milionë njerëz në mbarë botën, është vënë në mbi 50 produksione në 16 gjuhë të ndryshme, ka arkëtuar më shumë se 4.5 miliardë paund dhe është kthyer në dy filma rekordesh.
Historia e një nëne, të bijës dhe tre etërve të mundshëm në një ishull grek, e ndërtuar mbi këngët e ABBA-s, ka muzikën dhe tekstet e Benny Andersson-it dhe Björn Ulvaeus-it, librin e Catherine Johnson-it, regjinë e Phyllida Lloyd-it dhe koreografinë e Anthony Van Laast-it. Produksioni u hap në Londër në Prince Edward Theatre më 6 prill 1999, u transferua në Prince of Wales Theatre në vitin 2004 dhe në Novello Theatre në vitin 2012, ku u rihap pas pandemisë më 25 gusht 2021. Në Broadway ai luajti 14 vjet, fillimisht në Winter Garden Theatre dhe pastaj në Broadhurst, ndërsa ringjallja e fundit atje u dha nga 2 gushti 2025 deri më 1 shkurt 2026.
«Mamma Mia!» prodhohet nga Judy Craymer, Richard East dhe Ulvaeus për Littlestar, në bashkëpunim me Universal. Produksioni ka njoftuar së fundmi se biletat janë tashmë në shitje deri më 2 tetor 2027, kështu që kasti i ri do ta mbajë ishullin grek të Donna-s në zemër të Londrës edhe për një sezon tjetër të plotë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.