OpenAI planifikon të blejë çipat e inteligjencës artificiale të Google, raporton The Information
Blerja e planifikuar do të thellonte lidhjet mes dy rivalëve në inteligjencën artificiale dhe kërkimin, ndërsa krijuesi i ChatGPT kërkon më shumë fuqi llogaritëse përtej GPU-ve të Nvidia-s
OpenAI planifikon të blejë çipat e inteligjencës artificiale të Google, siç njofton Reuters duke cituar raportimin e The Information të martën dhe një person të njohur me çështjen. Sipas raportimit, kompanitë teknologjike po rrisin shpenzimet për qendrat e të dhënave dhe gjysmëpërçuesit për të përballuar kërkesën në rritje për fuqi llogaritëse për inteligjencën artificiale.
Blerja e planifikuar do të thellonte lidhjet mes OpenAI-t dhe Google-it të Alphabet, të cilat konkurrojnë në produktet e inteligjencës artificiale dhe në kërkim. Raportimi nuk zbuloi kushtet financiare apo detaje të tjera të marrëveshjes së mundshme.
Google nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës së Reuters për koment jashtë orarit të zakonshëm të punës, ndërsa OpenAI refuzoi të komentojë, siç njofton Reuters.
OpenAI është një nga blerësit më të mëdhenj të njësive të përpunimit grafik (GPU) të Nvidia-s, të cilat krijuesi i ChatGPT i përdor për të trajnuar modelet e inteligjencës artificiale dhe për llogaritjen e inferencës. Reuters kishte raportuar në qershor të vitit 2025 se OpenAI kishte filluar të merrte me qira çipat e inteligjencës artificiale të Google.
Çipat e Google, të njohur si Tensor Processing Units (TPU), kanë fituar terren si alternativë ndaj çipave të Nvidia-s që kryesojnë tregun, ndërsa kompanitë kërkojnë opsione më të lira dhe çipa të përshtatshëm për funksionimin e modeleve të inteligjencës artificiale. Google filloi këtë vit t’ua shesë TPU-të drejtpërdrejt disa klientëve. Alphabet do të raportojë rezultatet e saj tremujore më vonë të mërkurën, me investitorët që presin shenja se investimi i saj i madh në inteligjencën artificiale po vazhdon të nxisë rritjen e biznesit të saj cloud.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.